Wiosną jeden z członków ekipy serialu "Mecenas Porada", w którym Aleksandra Domańska wciela się w główną bohaterkę, doniósł nam, że aktorka spodziewa się dziecka. W sierpniu potwierdziła te doniesienia, a w na początku października ogłosiła, że dziecko jest już na świecie. Teraz aktorka próbowała założyć spodnie, które nosiła przed ciążą. Podzieliła się tym w mediach społecznościowych.

Zobacz wideo Aleksandra Domańska zamyka konto na Instagramie

Aleksandra Domańska próbowała założyć spodnie, które nosiła przed ciążą

Aleksandra Domańska wspiera ruch body positive i wiele razy podkreślała, jak ważna jest samoakceptacja. Nowym wpisem na Instagramie tylko potwierdziła, że ma duży dystans do siebie i nie patrzy na często krzywdzące kanony narzucane przez media społecznościowe. Aktorka zdradziła, że nie udało jej się jeszcze założyć spodni, które nosiła przed zajściem w ciążę.

Dzień dobry Buziaczki! Chciałam tu tylko nadać sobie tytuł pierwszej naiwniaczki za to, że myślałam, iż wskoczę już w jeansy przedciążowe. Tytuł #pierwszejnaiwniaczki jest ze mną od lat. Wiedzą o tym moje bliskie bardzo dobrze. Wierzcie lub nie, ale jak Joanna Lichocka powiedziała, że "przesuwała palcem pod okiem" to był taki moment, że prawie jej uwierzyłam. A jak tam wy i wasze naiwne serduszka? Całuję czulę - napisała na Instagramie.

Jej wpis spotkał się z pozytywnym przyjęciem wielu kobiet.

O stara, miałam to samo, mierze te spodnie co tydzień i mam takie "Halo, przecież karmię piersio, daleko jeszcze Papo Smerfie do tej figury sprzed ciąży?" - napisała Zofia Zborowska.

To tylko spodnie! Twoje ciało dokonało wielkiej rzeczy.

Uwielbiam! Świetnie wyglądasz, jest uśmiech, a więc jest dobrze.

A ja bym dorzuciła, że często to nie naiwność, a niewinność. Piękna jesteś, Oleńko, niesamowicie - czytamy w komentarzach.

Powrót do sylwetki sprzed ciąży nie u każdej kobiety trwa tyle samo. Najważniejsze jest zdrowie i to, by czuć się dobrze we własnym ciele, a nie za wszelką cenę wracać do dawnej wagi, bo ktoś tego oczekuje.

