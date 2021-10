Topowe polskie influencerki w magicznej kampanii Cropp! Stylowa krata i hipnotyzujące printy

Więcej informacji o osobach ze świata show-biznesu znajdziecie na Gazeta.pl

Kiedyś mocno utożsamiany z tzw. "dziewczyną na deskorolce", dziś otwiera się na nowe. Cropp, bo o nim mowa, chce podkreślić zmiany, jakie zaszły nie tylko w jego wizerunku, ale także w ofercie sklepu. Tym samym zachęca odbiorców, by odkryli tę markę na nowo.

Kinga Sawczuk i Antonina Flak w magicznej kampanii Cropp

Nowa kampania ma na celu pokazać odbiorcom, że Cropp oferuje więcej, niż może się wydawać. Marka dąży do tego, żeby w jej kolekcjach każda dziewczyna, niezależnie od swojego stylu, czuła się pewnie. Nie ma dwóch identycznych osób i to właśnie ta różnorodność napędza firmę do działania. Twarzą kampanii zostały Kinga Sawczuk (@kompleksiaraxx) oraz Antonina Flak (@samosiaa_yt) - influencerki z generacji Z, znane są ze swojej kreatywności, którą na co dzień pokazują na TikToku. Każda z nich jest wyjątkowa, każda z nich wyraża siebie w inny sposób, każda z nich może znaleźć coś dla siebie w nowych kolekcjach marki Cropp.

Mimo widocznych zmian, Cropp pozostaje wierny swoim wartościom i nie rezygnuje ze swojego wyjątkowego charakteru. Marka podąża za trendami, ale interpretuje je na swój własny sposób.

Stylowa krata i hipnotyzujące printy. Wyrazista zieleń i czekoladowy brąz. Pikowane formy i dzianinowe materiały. Szerokie nogawki i spódniczki mini. To wszystko składa się na najnowszą kolekcję. Całość uzupełnia szereg dodatków: od wysokich kozaków, przez mocną biżuterię, aż po dodające charakteru skórzane paski.

Różnorodność. Kreatywność. Nowoczesność. To wartości, które są mocno zakorzenione w DNA Croppa i to właśnie do nich marka odwołuje się w prezentowanej kampanii. Kolekcję promuje sesja zdjęciowa oraz materiał wideo z udziałem influencerek. Całość osadzona została w magicznym klimacie, który przenosi odbiorców w inny wymiar. Abstrakcyjna scenografia połączona z wyrazistym różowym kolorem podkreśla trendowe wzory i stanowi kontrast do prezentowanej kolekcji, a efekty specjalne nadają kampanii wyjątkowości.

