Wersow opublikowała kolejny film z serii "Czy to prawda, że...". Pytania zadawali widzowie na jej Instagramie. Tym razem o związek, Ekipe oraz relacje wypytała Nowciaxa. Youtuber w końcu postanowił potwierdzić, że jest w związku.

REKLAMA

Zobacz wideo Ekipa zagrała swój pierwszy koncert. Wersow pochwaliła się wykonaniem "Szlafroków"

Wiemy, dlaczego Nowciax nie mieszka z Ekipą Friza

Nowciax zdradził, że miewa dni kiedy musi być sam. Dołączając do Ekipy Friza miał już swoje mieszkanie. Dom jest dla niego ostoją i miejscem na wyciszenie się. Lubi być w centrum uwagi, ale mieszkanie z tak dużą ilością osób by go męczyło. Samotność sprzyja jego procesowi twórczemu. Początkowo miał zamieszkać razem z Pateckim w trzeciej części domu Ekipy. Uważa, że decyzja, która podjął była słuszna i przyczyniła się do kolejnego ważnego kroku.

Stępień obrzucił błotem Dodę, teraz nie szczędził internautki. "Widzę masywną panią"

Więcej ciekawych artykułów na stronie głównej Gazeta.pl

Nowciax potwierdził, że jest w związku

Ostatnio pisaliśmy o spekulacjach fanów. Domniemywali oni, że jest on w związku z Kasią Mikołowicz. Para wybrała się wspólnie na wycieczkę do Włoch i pojawili się na urodzinach Wersow. Weronika Sowa postanowiła wypytać Piotra Nowaka także o tę kwestię. Youtuber przyznał, że jego dziewczyna, jest jego bratnią duszą. Uwielbiają wspólnie spędzać czas i zamieszkali ze sobą.

W końcu poczułem, że mam osobę, która ma dokładnie taki vibe jak ja. Tak bardzo nie chce jej się różnych rzeczy robić ja mnie - Nowciax o związku z Kasią Mikołowicz.

Nowciax z Ekipy Friza pochwalił się zdjęciami z Rzymu. Ma dziewczynę?

Piotr Nowak zdradza kto jest lepszym fotografem w związku

Wersow zapytała Nowciaxa kto w jego związku jest lepszym fotografem. Para poznała się, kiedy Kasia Mikołowicz robiła mu sesję zdjęciową. Połączyła ich wspólna pasja. Przyznał, że styl jego i jego dziewczyny bardzo się różnią. Kasia Mikołowicz uwielbia wydobywać z ludzi emocje. Piotr Nowak preferuje fotografię artystyczną.