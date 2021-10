Chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się w życiu uczestników twoich ulubionych programów? Zaglądaj na stronę główną Gazeta.pl

Maję poznaliśmy w emitowanej w 2017 roku ósmej edycji "The Voice of Poland". Wokalistka w programie zaszła bardzo daleko - początkowo dołączyła do drużyny Michała Szpaka, jednak ostatecznie pod skrzydłami Marii Sadowskiej zajęła w show aż czwarte miejsce. Kapłon od dziecka mierzy się jednak z poważnymi problemami zdrowotnymi - choruje na skoliozę, która zaczęła uniemożliwiać jej normalne funkcjonowanie.

Uczestniczka "The Voice of Poland" wraca na scenę po operacji

Od dzieciństwa Maja przeszła kilkanaście operacji, jednak w 2019 roku okazało się, że potrzebna jest jeszcze jedna, tym razem niezwykle poważna. Pękł pręt utrzymujący kręgosłup dziewczyny, co uniemożliwiało jej oddychanie. Jedynym ratunkiem dla uczestniczki "The Voice of Poland" był zabieg w Stanach Zjednoczonych kosztujący aż 5 mln złotych. Dzięki specjalnej internetowej zbiórce, a także wsparciu trenerów "The Voice of Poland" uczestniczce programu udało się zebrać wymaganą kwotę i poddać leczeniu.

Teraz Maja wznawia swoją karierę muzyczną. 23 września 2021 ukazał się singiel wokalistki zatytułowany "Jak lato pragnie zbóż". Wcześniej nagrała także piosenkę "Proszę o lek", z której zysk w całości ma zostać przekazany na cele charytatywne dla osób cierpiących na schorzenia kręgosłupa - w ten sposób wokalistka chce odwdzięczyć się za pomoc, którą sama dostała. W połowie października Maja właśnie z tym utworem gościła w "Dzień dobry TVN":

Proszę o lek, czyli proszę o pomoc dla innych, ja już silna. Mam nadzieję, że ta piosenka, jak i teledysk, będą dodaniem odwagi ludziom - powiedziała w programie.

Maja wyznała także, że nie wstydzi się blizny po operacji, którą prezentuje w teledysku. Przeciwnie - jest dla niej pewnego rodzaju trofeum.

Mimo nowości muzycznych, nad którymi pracuje Maja, jak na razie nie zdradziła jednak, kiedy możemy spodziewać się nadchodzącej płyty.