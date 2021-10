Więcej informacji o życiu gwiazd i celebrytów znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Sandra Kubicka i Alek Baron w końcu potwierdzili, że są parą. Choć przez kilka miesięcy ukrywali swój związek, to teraz nie przestają zasypywać obserwatorów wspólnymi ujęciami i wyznaniami na temat miłości. Modelka podzieliła się nawet informacją o tym, że jej partner czesze jej włosy.

Sandra Kubicka chwali się ujęciami z ukochanym. Baron czesze jej włosy

W lipcu Sandra Kubicka znalazła szczęście u boku nowego partnera. Nie chwaliła się jednak tym światu. Dopiero w sierpniu w rozmowie z naszym reporterem zdradziła, że jest w związku, ale nie powiedziała z kim. Po kilku miesiącach trzymania tego w tajemnicy, w mediach pojawiły się doniesienia, że spotyka się z Baronem. Fani nie przestawali szukać na to dowodów, ale już nie muszą. Modelka i gitarzysta w końcu oficjalnie potwierdzili związek.

Sandra długo milczała, ale teraz chętnie odpowiada na pytania dziennikarzy, a także dzieli się w mediach społecznościowych swoją radością.

Jesteśmy ze sobą codziennie. Jeśli oboje jesteśmy w Warszawie, nie ma dnia, ani nocy, byśmy nie spędzali czasu razem, więc można powiedzieć, że praktycznie mieszkamy ze sobą - zdradziła Plotkowi.

Trudno się dziwić, że skoro są zakochani, to spędzają ze sobą każdą możliwą chwilę. I okazuje się, że dosłownie nie rozstają się na krok. Modelka pokazała nawet, jak jej ukochany czesze jej włosy i zdradziła, co jest kluczem do ich związku. Przy okazji zażartowała, że zwalnia swojego fryzjera, bo znalazła godne zastępstwo.

Przeglądam rolkę zdjęć i widzę, że mamy mnóstwo pięknych zdjęć, ale wiecie, za co kocham go najbardziej? My się cały czas śmiejemy. Nie ma dnia, kiedy nie wygłupiamy się i nie rozśmieszamy. Oczywiście jest też powaga w związku, ale myślę, że to tutaj znaleźliśmy klucz do naszego związku. Jesteś moim ulubionym człowiekiem - napisała na InstaStories.

Sandra Kubicka, Baron Instagram/sandrakubicka

Nie pozostaje nic innego, jak życzyć szczęścia tej dwójce!

