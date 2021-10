Więcej na temat tatuaży przeczytacie na gazeta.pl.

Dorota Szelągowska to gwiazda doskonale znana widzom z telewizyjnych programów o tematyce wnętrzarskiej, jak chociażby "Totalne remonty Szelągowskiej". Należy też do grona osób, które ozdabiają swoje ciało tatuażami. Projektantka wnętrz ma ich trochę. Są to chociażby diament i korona na ręce. Jak się jednak teraz okazało, gwiazda uznała, że przyszedł czas zmienić jeden ze skórnych rysunków, który zrobiła niegdyś.

Zobacz wideo Dorota Szelągowska o relacji z mamą. Nie widują się zbyt często

Dorota Szelągowska w studiu tatuażu

Dorota Szelągowska zamieściła na Instagramie zdjęcie z wizyty w salonie tatuażu. Na ujęciu widać, że oddaje się w ręce profesjonalistki. Zajęła się ona dziarą na plecach gwiazdy. Jak można wywnioskować z opisu, prezenterka postanowiła zakryć nieodpowiadający jej malunek na skórze. Nawiązała przy tym do swoich poprzednich związków.

Z czeluści mojego nihilizmu - tatuaże i śluby mają mnóstwo wspólnego. Zdecydowanie trudniej się rozwieść i zakryć dziarę - stwierdziła.

Obiecała też sobie, że nie będzie sobie robić tatuaży w prezencie i zamieściła wiele hasthagów oznajmiających to.

Internauci z niecierpliwością wyczekiwali końcowego efektu. Dzielili się też z Szelągowską swoimi historiami związanymi z dziarami. Niektórzy decydowali się na tatuowanie sobie imion ukochanych osób, a z czasem konieczne było przerabianych tych rysunków na skórze.

Tak… Cztery imiona zakrywałem. Nawet jedno to samo dwukrotnie - napisał w komentarzu Wojtek Friedmann.

Dorota Szelągowska niedawno zamknęła kolejny etap w swoim życiu. Gwiazda programów wnętrzarskich pod koniec lipca bieżącego roku sfinalizowała rozwód ze swoim trzecim mężem.