We wtorek koroner hrabstwa Teton - Brent Blue, podczas konferencji prasowej poinformował, że Gabby Petito zmarła z powodu uduszenia. Pełne wyniki autopsji zostały przedstawione dopiero trzy tygodnie po odnalezieniu ciała dziewczyny w Parku Narodowym Grand Teton. Zniknięcie oraz morderstwo 22-latki to sprawa, która poruszyła internautów oraz media na całym świecie.

Gabby Petito została zamordowana. Koroner potwierdził, że śmierć nastąpiła przez uduszenie

21 września lekarz sądowy Brent Blue poinformował, że Petito zmarła z powodu zabójstwa, jednak dalsze ustalenia dot. pełnej przyczyny śmierci dziewczyny nie zostały od razu ujawnione.

W przypadku śmierci w Gabrielle Venory Petito, przyczyną śmierci jest uduszenie, a sposobem zabójstwo - powiedział dr Blue na konferencji prasowej we wtorek po południu czasu lokalnego.

We wtorek podczas spotkania z dziennikarzami Blue potwierdził pierwotne przypuszczenia. Jednocześnie ogłosił, że "zgodnie z prawem stanu Wyoming nie może ujawnić wielu szczegółów autopsji".

Ciało Gabby Petito znajdowało się w parku przez kilka tygodni, zanim natrafiła na nie policja

Koroner nie udzielił informacji na temat tego, w jaki sposób doszło do uduszenia Gabby Petito. Odmówił odpowiedzi na pytanie o szczegóły dot. obrażeń znalezionych na ciele youtuberki, stanu, w jakim znaleziono ciało, czy wyników testów toksykologicznych. Potwierdził natomiast, że ciało dziewczyny pozostawało na zewnątrz, prawdopodobnie na pustyni należącej do terenu parku narodowego, przez okres od trzech do czterech tygodni.

Jednocześnie dr Blue przekazał, że Gabby Petito nie była w ciąży. Opóźnienie w przekazywaniu informacji o przyczynach śmierci miało być spowodowane wyczerpującym dochodzeniem, prowadzonym przez m.in. FBI.

Śmierć Gabby Petito. Kim była zamordowana dziewczyna?

Gabby Petito była 22-letnią youtuberką, która wyruszyła w lipcu 2021 r. w podróż przez USA wraz ze swoim narzeczonym - Brianem Laundriem. Para kierowała się z Florydy do Nowego Jorku białym vanem, a całą wyprawę dziewczyna relacjonowała na kanale na YouTubie. Planowała również założyć blog o "vandwellingowym" stylu życia.

Podróż pary nie wzbudzała żadnych zastrzeżeń, do momentu, gdy pod koniec sierpnia Gabby Petito po raz ostatni skontaktowała się z rodziną. Dwa tygodnie później, na początku września, do domu samotnie wrócił Laundrie, a dziewczyna nie dawała znaku życia. Zaginięcie Gabby zgłoszono dopiero 11 września.

Podczas poszukiwań youtuberki pojawiły się niepokojące szczegóły dotyczące podróży. Kilka tygodni wcześniej, w stanie Utah zgłoszono sprawę pobicia - jeden z turystów miał widzieć, jak Laundrie bije Petito. Rozmowę policjantów z parą zarejestrowały kamery funkcjonariuszy.

Przez kilka pierwszych dni sprawy zaginięcia Petito śledczy bezskutecznie próbowali rozmawiać z Laundrie i jego rodzicami. 17 września Brian Laundrie opuścił ich mieszkanie i do tej pory nie można go zlokalizować. 19 września policja poinformowała, że odnaleziono ciało, które pasuje do Gabby Petito.

Władze nie wskazały jeszcze podejrzanego w sprawie zniknięcia i zabójstwa Petito.