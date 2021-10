Pod koniec września 2021 Friz wystartował z nowym projektem. Karol stworzył na YouTubie format przypominający reality show, mający na celu wyłonić osoby, które najlepiej sprawdzą się jako influencerzy. Nazywa się on "Twoje pięć minut", a założyciel Ekipy zadbał o to, aby wszystko w nim wyglądało tak samo, jak w wyprodukowanych przez największe stacje programach - włącznie z tym, że filmiki, które trafiały na YouTube, tytułowane były numerami kolejnych odcinków.

Friz zmienił tytuły filmików na YouTubie. Gimper komentuje

YouTube jednak rządzi się innymi prawami niż telewizja i metoda nazywania filmików jako "T5M odc. 1, 2, 3" itd. niestety się nie sprawdziła. Po opublikowaniu kilku odcinków programu "Twoje pięć minut" Friz postanowił zmienić strategię, o czym poinformował na Twitterze:

Po rozmowie z jednym z gości specjalnych doszedłem do wniosku, że muszę zmienić tytuły wszystkich odcinków "T5M" - czytamy w tweecie.

Wpis youtubera skomentował Gimper, który pochwalił zmianę:

Dobra decyzja - odpowiedział youtuber.

I rzeczywiście - na kanale GENZIE, na który trafiają odcinki "Twojego pięciu minut", każdy z filmików poza numerem ma teraz także dedykowany, bardzo konkretny tytuł, pokrótce opisujący, co się wydarzyło.

Friz nie zdradził jednak, z jakiego dokładnie powodu postanowił nadać odcinkom nowe tytuły. Niewykluczone, że przed zmianą nie miały one odpowiednich zasięgów, a co za tym idzie - takiej liczby wyświetleń, jakiej oczekiwał youtuber. GENZIE radzi sobie jednak nieźle - kanał został utworzony 8 września, a po miesiącu liczy już prawie 400 tys. subskrybentów. Udział w projekcie GENZIE i wieloletni kontrakt to także wygrana dla zwycięzcy "Twojego pięciu minut". Póki co Friz nie wyjawił jeszcze, na czym dokładnie będzie on polegał.