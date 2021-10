Na początku roku w serwisie YouTube ukazał się film, który wywołał prawdziwą burzę. Łukasz W. i jego przyjaciele ośmieszyli niepełnosprawnego chłopaka. Postawili przed nim obrzydliwe zadania, które wykonał za obiecane pieniądze oraz sławę. Kamerzysta został zatrzymany i do tej pory przebywał w areszcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamerzysta o koncercie na Fame MMA

Kamerzysta opuścił areszt po wielu miesiącach

Oskarżony pozostał w areszcie do 2 października. Taką decyzję wydał Sąd Okręgowy w Szczecinie. Łukasz W. wpłacił kaucję w wysokości 100 tys. złotych. 11 października na jego InstaStories ukazał się pierwszy kafelek od dawna. Kamerzysta uśmiechał się i zakomunikował, że "jakby co, to wrócił". Wywołało to ogromne oburzenie wśród internautów.

Typ co się śmieje i skruchy nie ma - czytamy.

Sablewska zdradziła, dlaczego została zwolniona z "X Factora": Wojewódzki sobie tego nie życzy

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl

Pomijając wszystko inne, to zastanawiam się, jak człowiek, robiąc drugiej osobie coś takiego, jak on zrobił, może potem pokazywać mordę? Uśmiechać się i udawać, że wszystko jest cacy - piszą internauci.

Internauci uważają, że Łukasz W. nie wyciągnął żadnych wniosków z pobytu w areszcie. Zostały mu postawione poważne zarzuty i ma za sobą rozprawy. Jego proces wciąż się nie zakończył. Użytkownicy Facebooka uważają, że on sam nie wygląda, jakby przejmował się sprawą. Według nich udaje, że nic się nie stało.

Kamerzysta pokazał twarz, a miał wieloletni zakaz

Na Facebooku rozpoczęła się dyskusja. Użytkowników zdziwił fakt, że Łukasz W. pierwszy raz od bardzo dawna pokazał swoją twarz. Do tej pory miał najprawdopodobniej zakaz ukazywania swojego wizerunku w internecie, w filmikach na YouTubie występował w worku lub masce na twarzy.

Kamerzysta wyszedł na wolność. Patoyoutuber usłyszał też kolejny zarzut

On miał zakaz pokazywania twarzy w necie - przypominają internauci.

Kamerzysta planuje wrócić do regularnej działalności w internecie

Trueman poinformował na InstaStories, że kontaktował się z kilkoma osobami z branży. Podaje, że Łukasz W. miał rozmawiać ze swoimi starymi znajomymi i podobno ma zamiar wrócić do działalności na YouTubie. Przebywając w areszcie, miał napisać swoje dwie nowe płyty. Trueman nazwał Kamerzystę socjopatą i uważa, że może go zatrzymać jedynie policja.

Trueman donosi o zamiarach Kamerzysty https://www.instagram.com/xxtrueman_2/