Marcin Dubiel i Lexy Chaplin rozstali się w marcu tego roku i urwali kontakt na kilka miesięcy. Youtuber nie zapominał o swojej ukochanej i cały czas była w jego sercu. Postanowił zaskoczyć ją z okazji urodzin. Wiemy, jak teraz wygląda ich relacja.

REKLAMA

Zobacz wideo Top 3 "mądrości" gwiazd

Marcin Dubiel przeszedł załamanie po rozstaniu z Lexy

Krótko po rozstaniu Dubiel udał się na wakacje do Meksyku z pewną dziewczyną. Lexy miała w międzyczasie urodziny i poprosił swoje kolegę, aby przekazał jej podarunek. Youtuberka nie wiedziała, co się działo na tamtym wyjeździe i postanowiła dopytać. Marcin Dubiel wyznał, że już na drugi dzień miał dość dziewczyny, która z nim poleciała. Była dla niego miła i starała się, jednak on uświadomił sobie, że kocha Lexy.

Co się działo w tym Meksyku? Byłeś tam z inną dziewczyną i ogarnąłeś mi prezent? - dopytywała Lexy.

Co słychać u uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl

Po powrocie z wypoczynku Marcin Dubiel postanowił odwiedzić Lexy Chaplin. Youtuberka wyznała, że była w szoku i wyczekiwała, kiedy jej miłość stanie w drzwiach. Porozmawiali, a Dubiel poszedł spotkać się ze znajomym i zaczął płakać. Czuł, że już jest za późno na naprawianie relacji i najchętniej oświadczyłby się Lexy. Jego przyjaciel przyniósł pierścionek, a on pod wpływem emocji znowu pojechał do swojej byłej dziewczyny.

Marcin Dubiel oświadczył się Lexy Chaplin. Powiedziała nie

Youtuberzy opowiedzieli o tym jak wyglądały zaręczyny. Marcin Dubiel twierdzi, że zrobił to w najmniej romantyczny sposób, jaki się tylko dało. Lexy uważała, że zachowuje się dziwnie, przez co jeszcze bardziej się stresował. Youtuberka myślała, że on chciał ją po prostu pocałować i nie spodziewała się, że Dubiel za chwile się jej oświadczy. Klęcząc, powiedział "Kocham cię k*rwa, wyjdź za mnie". Lexy myślała, że żartuje i powiedziała "nie".

On zaczął podchodzić i z każdym krokiem ja zaczynałam odchodzić. I ja sobie myślałam "oh my gosh", on mnie zaraz pocałuje. Błagam, tylko mnie nie całuj. My nie mieliśmy kontaktu przez cztery miesiące. I on podchodzi, ja odchodzę i jesteśmy pod ścianą i nagle jak w filmie Marcin schodzi na jedno kolano i wyciąga pierścionek - Lexy opowiada o zaręczynach.

Jedno zdjęcie wywołało prawdziwą burzę

Lexy powiedziała Marcinowi, że chciałaby być tylko przyjaciółmi. On cały czas przekraczał tę granicę i trudno im określić tę relację. Dubiel od trzech miesięcy chodzi z youtuberką do kościoła i stara się o jej uczucia. Często wyznaje jej uczucia, jednak ta nie jest jeszcze gotowa ich odwzajemnić. Pewne zdjęcie wywołało ogromną burzę i postanowili się z niego wytłumaczyć. Na InstaStories Marcina Dubiela ukazała się fotka śpiącej Lexy z romantycznym podpisem.

Sukanek sugeruje, że Lexy i Marcin Dubiel są w związku dla zasięgów

Nie chce cię budzić, ale chcę ci powiedzieć, że cię kocham, więc piszę to tutaj - napisał Marcin Dubiel.

Lexy Chaplin na InstaStories Marcina Dubiela https://www.instagram.com/marcindubiel/

Okazuje się, że kafelek miał powędrować w formie wiadomości tylko do Lexy. Kiedy zorientował się, co zrobił, był przerażony i obudził youtuberkę.