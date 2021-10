Edyta Pazura po raz kolejny poruszyła temat społeczny. Niedawno wypowiedziała się o stanie polskiej oświaty i systemie nauczania. Jej wpis był gorzki i ostry. Teraz nawiązała do Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Pokazała przy okazji fragment domu.

Edyta Pazura pozuje przy kominku i apeluje do fanów

Pazura zaapelowała do fanów, by dbali o siebie. Przyznała, że jej także zdarza się zostać w domu i spędzić czas w piżamie. Na dowód załączyła zdjęcie w takiej stylizacji:

Dzisiaj Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Dbajcie o swój umysł i duszę, tak jak o ciało. Każdego dnia stawiajcie dzielnie kroki i pamiętajcie, że życie to sinusoida, a po nocy wstaje dzień. Nawet jeżeli miałoby to oznaczać chwilowe lenistwo w piżamie i kapciach #beyourself #kapcieipizamarulez - zwróciła się do swoich obserwatorów.

Internauci podziękowali jej za ten apel:

Dziękuję za wypowiedź i zdjęcie. Mój pies powoduje, że jeszcze jestem przy zdrowych zmysłach...

Dzięki, Ciocia, za tak wspaniałe posty.

Czasami trzeba i w kapciach, i pozwolić sobie nic nie robić. Po prostu być - piszą.

Jednak to, co jeszcze zwraca uwagę, to fragment domu Pazurów, który pokazała Edyta. Menedżerka przysiadła przy kominku, na którym ustawione są różne dodatki. Wykonany jest z szarej cegły z białymi elementami dekoracyjnymi. Znajduje się on pomiędzy wejściami do salonu. Także internauci skupili się na tej części zdjęcia. Jedni zauważyli, że kiedyś pokazywała jasny kominek. Okazało się, że w ich mieszkaniu znajdują się aż dwa. To kolejny raz, kiedy Edyta Pazura pokazała dom. Nie ukrywa, że jest bardzo dumna z tego, jak go urządziła.

