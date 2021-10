Ukraińska modelka Anastasia Pokreshchuk przez ostatnie lata poddała się wielu zabiegom medycyny estetycznej. 32-latka całkowicie zmieniła swój wygląd, ale nie zamierza poprzestać na aktualnym wizerunku i planuje kolejne operacje.

REKLAMA

Grecki milioner zapłacił milion dolarów za kolację z polską aktorką. "Wybiorę się do Aten na spotkanie"

Zobacz wideo Agata Rubik wyśmiewa korzystanie z medycyny estetycznej

Właścicielka największych kości policzkowych na świecie

Anastasia Pokreshchuk swoją przygodę z modyfikacjami ciała rozpoczęła w wieku 26 lat. Wówczas zapragnęła uwypuklić kości policzkowe. Efekt zabiegu był dla niej na tyle zadowalający, że kobieta postanowiła poddać się kolejnym operacjom.

Po tym, jak wypełniono mi policzki i zobaczyłam zmiany, zakochałam się w nich - wspomina modelka.

Do tej pory Anastasia zdecydowała się na wypełniacze w ustach, policzkach i kącikach ust. Dodatkowo postawiła na liposukcję i wysmuklenie nóg oraz powiększenie biustu i wszczepienie implantów mięśni brzucha. Według dziennika "The Sun" 32-latka na sam botoks wydała ponad 2100 dolarów. Anastasia wielokrotnie podkreślała, że to nie koniec operacji, które planuje zrobić. Zdaniem modelki kształt jej kości policzkowych nie jest jeszcze zadowalający.

Możesz pomyśleć, że są za duże, ale myślę, że są trochę małe, muszę je wkrótce odświeżyć - wyznała Anastasia.

Niektóre gwiazdy nie znają umiaru. Zabiegi całkowicie zmieniły ich twarze

Anastasia Pokreshchuk ofiarą operacji plastycznych? Kiedyś wyglądała zupełnie inaczej

Na prośbę fanów modelka pokazała, jak wyglądała, zanim zdecydowała się na szereg operacji plastycznych. Przed licznymi zabiegami Anastasia była ładną kobietą, niestety eksperymentowanie z wizerunkiem nie wyszło w jej przypadku najlepiej.

Prywatnie Anastasia jest w związku z popularnym blogerem Aleksiejem Mironenko, który, tak jak ona, jest wielbicielem medycyny estetycznej. Mężczyzna również przeszedł szereg operacji. Podobnie jak jego partnerka chętnie dzieli się ze swoimi obserwatorami na Instagramie zdjęciami i nagraniami z zabiegów.

Więcej artykułów dotyczących operacji plastycznych gwiazd i spraw codziennych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl