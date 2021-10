Ryszard Dąbrowski znany pod pseudonimem Szczena został zatrzymany. Media obiegła informacja o tym, że miał on pobić matkę swojego dziecka. Znany z programu "Chłopaki do wzięcia" odstawił alkohol i zaczął trenować. W bliskiej przyszłości miał zmierzyć się z Marcinem Najmanem. Przeciwnik odniósł się do sprawy.

Zobacz wideo Kulisy ostatniej walki Marcina Najmana! Powiedział dość

Ryszard Dąbrowski został zatrzymany za przemoc domową

Jak podaje o2, Ryszard Dąbrowski miał być pod wpływem alkoholu. Policja potwierdziła, że został zatrzymany w nocy z 8 na 9 października w związku z awanturą domową. Rzeczniczka podała, że po wytrzeźwieniu rozpoczną się czynności związane ze zdarzeniem.

38-letni mieszkaniec Ciechanowa dziś w nocy został zatrzymany w policyjnym areszcie w związku z awanturą domową. Po wytrzeźwieniu będą z nim wykonywane czynności w związku ze zdarzeniem - przekazała portalowi o2 rzeczniczka Ciechanowskiej policji.

Informator podaje, że dziecko partnerki Dąbrowskiego zostało przetransportowane do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Następnie trafiło do szpitala. W jego krwi wykryto alkohol. Na ten moment nie wiadomo co się dzieje z samą kobietą.

Walka z Marcinem Najmanem może się nie odbyć

Zaplanowana wcześniej walka z Marcinem Najmanem może nie dojść do skutku. Media podają, że sponsorzy zaczęli się wycofywać z wcześniejszych kontraktów z Ryszardem Dąbrowskim. Najman zdecydował się skomentować sytuację. Obiecał, że sam zajmie się zatrzymanym i jeśli będzie miał możliwość odbycia walki, Szczena otrzyma srogą karę.

Wysoki Sądzie, większa kara, niż walka ze mną Szczeny nie spotka. Jeśli jest to jakiś argument, proszę go wziąć pod uwagę - mówi Marcin Najman w filmie na YouTubie.

Napisaliśmy maila do komendy w Ciechanowie w celu uzyskania większej ilości informacji. Do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.