Mata właśnie odnotował na swoim koncie kolejny sukces. Tym razem w The New York Times pojawił się artykuł o nim. Pisano o jego twórczości i ostatnim koncercie na Bemowie, gdzie zgromadziło się ponad 40 tysięcy osób. Michał Matczak pochwalił się wszystkim na swoim Instagramie. Uwagę fanów przykuło zdjęcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Wiktoria Gąsiewska i zakrapiane imprezy? Wylicza, czemu nie lubi chodzić do klubów

Mata wygląda jak Taco Hemingway

Wygląda na to, że Mata zdecydował się zapuścić wąs. Żartobliwym cytatem nawiązał do jednego ze swoich utworów - "Warszawiak roku to żul" i oznaczył Taco Hemingwaya. Fani uważają, że Mata jest do niego bardzo podobny. Oprócz zarostu, raperów łączy coś jeszcze. Obaj nie boją się w swojej twórczości opowiadać o złu, które dostrzegają w świecie. I o obu napisał "New York Times".

Maffashion: "Halo, Plotek, proszę przyjechać na Instagrama!". Przybyliśmy, a tam... prawdziwa bomba

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl

Filip Szczęśniak wbił się na smurfa.

Mata Hemingway nie istnieje, nie może cię skrzywdzić.

Taco, to ty? - piszą fani w komentarzach.

Mata pojawił się w The New York Times

Alex Marshall, w tekście pt. "Polski raper od skandalu do supergwiazdy" scharakteryzował 21-letniego muzyka. Zwrócił uwagę, że Michał Matczak został głosem polskich młodych, a Polska jest podzielona politycznie. Wspomniał o najnowszym albumie muzyka, "Młody Matczak", który święci triumfy na Spotify. Marshall podkreślił też sukces poprzedniego krążka Maty, "Patointeligencji". W rozmowie z dziennikarzem Mata przyznał, że czasem bliżej mu do "internetowego trolla niż rapera" oraz że lubi wywoływać skandale.

Mata jest popularny, bo przeklina? Wpadka Morozowskiego na antenie. Wróbel w kontrze

Mata zagrał koncert na Bemowie

Ostatnio odbył się koncert promujący nową płytę Michała Matczaka. Mata zapowiadał, że chciałby zagrać tylko raz, na dużym wydarzeniu. Wybór padł na warszawskie lotnisko na Bemowie. Do tej pory występowały tam najwięksi artyści tacy jak Madonna, Metallica czy Michael Jackson. Na koncercie Maty zgromadziło się ponad 40 tysięcy osób.