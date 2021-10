W najbliższy piątek startuje telewizyjna premiera "Projektu Lady". Prowadząca show Małgorzata Rozenek zawitała więc do studia "Dzień dobry TVN", aby opowiedzieć o przygodach niesfornych podopiecznych, które pod okiem mentorek mają przejść wizerunkową przemianę. Żona Radosława Majdana zapewniła, że najnowsza edycja programu będzie jeszcze bardziej kontrowersyjna niż poprzednie. Zachęciła was do oglądania? Nas tak. Ale przede wszystkim zwróciła naszą uwagę "grzeczną", choć drogą stylówką, którą zaprezentowała przed kamerami. Inne gwiazdy też pokochały te buty!

Małgorzata Rozenek w butach Gucci. Są warte fortunę

Małgorzata Rozenek najwyraźniej nie przejmuje się krytyką Kuby Wojewódzkiego, który uznał, że stylizacje celebrytki wzbudzają w nim prędzej śmiech niż podziw. Gwiazda nadal bawi się modą, czego dowodem może być zestawione przez nią ubrania i dodatki, w których zaprezentowała się o poranku w TVN. Elegancką, dżinsową koszulę z ozdobnymi guzikami i kołnierzykiem z falbanką połączyła z takim samym odcieniem spodni z delikatnie rozszerzanymi u dołu nogawkami. Do tego wszystkiego dobrała szarą kamizelkę i buty, które wyszły wprost spod rąk projektantów włoskiego domu mody Gucci.

Charakterystyczne obuwie, na które zdecydowała się Rozenek, od razu zaintrygowało aktywnych w sieci fanów, którzy dopytywali, gdzie mogą zakupić takie cudo. Dumna celebrytka z chęcią odpowiadała, oznaczając w tagach nazwę ekskluzywnej marki. Czarno-brązowe chodaki z futerkiem zrobiły istną furorę. Nic dziwnego, trzeba za nie zapłacić ponad trzy tysiące złotych. Warte ceny?

Pewne jest to, że nienależące do tanich buty spodobały się również innym celebrytom. Podobne nosili między innymi: Joanna Horodyńska czy Dawid Woliński. Gwiazdy ewidentnie kochają wszystko, co sygnowane jest nazwiskiem znanego na całym świecie projektanta.

