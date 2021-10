Katarzyna Dowbor niedawno w rozmowie z tygodnikiem "Życie na gorąco" zdradziła, że z powodu pandemii jej córka musiała zmienić dotychczasowe życie. 22-letnia Maria, która jest owocem związku Dowbor z dziennikarzem, Jerzym Baczyńskim, studiowała filozofię i psychologię na prestiżowym University of Durham w Wielkiej Brytanii. Wróciła jednak do Polski. Początkowo kontynuowała naukę online, ale z czasem postanowiła zrezygnować ze studiów. To nie koniec zmian w jej życiu.

REKLAMA

Katarzyna Dowbor pokazała kuchnię. Panuje w niej sielski klimat

Zobacz wideo Joanna Koroniewska pokazała piękny ogród Katarzyny Dowbor

Córka Katarzyny Dowbor musiała zmienić dotychczasowe życie. Dziennikarka była zmartwiona

Tygodnik "Na Żywo" podaje, że kiedy dziennikarka dowiedziała się, że jej córka rezygnuje ze studiów, nieco się zmartwiła. Ona i Jerzy Baczyński robili, co mogli, by ich córka wybrała to, co dla niej najlepsze. I najwyraźniej tak zrobiła. Dziennikarka w najnowszej rozmowie z tygodnikiem zdradziła, jak teraz wygląda życie jej córki. Okazuje się, że znów podjęła naukę, jednak wybrała inny kierunek studiów.

Maria ostatecznie zmieniła jedynie kierunek. Studiuje socjologię i antropologię z elementami politologii. Marysia świetnie pisze i nie ukrywa, że chciałaby być jak Oriana Fallaci. Znakomicie odnajduje się w reportażu. Idzie w ślady ojca - powiedziała Dowbor.

Czyżby zmiana kierunku studiów nie była jedyną rewolucją w życiu 22-letniej Marii? Katarzyna Dowbor niedawno wyjawiła, że jej córka jest w związku, a dziennikarka nie mogła nachwalić się Krystiana. Tygodnik "Na Żywo" podaje, że być może Maria zaplanuje z nim ślub.

Katarzyna bardzo by tego chciała - donosi tygodnikowi znajoma dziennikarki.

Skoro tak, to nie pozostaje nic innego, jak życzyć szczęścia!

Katarzyna Dowbor o trudnym dorastaniu: Byłam ruda, czyli inna