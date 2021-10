Aneta Kręglicka opublikowała na Instagramie zdjęcie w stroju kąpielowym. Specjalnie stanęła przed lusterkiem, aby "udokumentować", jak wygląda tuż po wakacyjnym sezonie. Modelka ma jeden cel - przed kolejnym latem nie chce prezentować się gorzej niż teraz. Koledzy i koleżanki z branży doceniają jej motywację. "Jesteś inspiracją. Brawo!" - zachwala Ewa Wachowicz.

Kręglicka odpowiada na krytykę. "Dojrzała kobieta może wyglądać szczupło"

Aneta Kręglicka w bikini. "Dzisiaj taka figura"

Koniec wakacji nie jest dla Anety Kręglickiej jednoznaczny z zaprzestaniem dbania o ciało. W sponsorowanym poście na Instagramie zareklamowała produkty, które pomagają jej w codziennej pielęgnacji skóry. Jednocześnie pokazała się w całej okazałości. Powód? Chciała uwiecznić swoją formę, by dążyć do niej w następnym roku.

Dzisiaj taka figura. Zrobiłam to zdjęcie ku własnej pamięci i przestrodze. Nie jest to może moja życiowa forma, ale nie chciałabym znaleźć się w gorszej przed kolejnym sezonem. Udokumentowałam, żeby dobrze pamiętać - przekonuje.

Modelka radzi, by nie katować się restrykcyjnymi dietami tuż przed wakacjami. Według niej lepszym rozwiązaniem jest przyzwyczajenie organizmu do całorocznych zmian w diecie i aktywności fizycznej.

Dla mnie koniec lata nie oznacza końca dbałości o ciało. Utrzymanie kondycji fizycznej i pięknej skóry, to praca i pielęgnacja przez cały rok. Nie wystarczą karkołomne diety, wyczerpujące ćwiczenia, zabiegi kosmetyczne i masaże zafundowane sobie tuż przed letnim urlopem. Warto wpaść w całoroczny rytm, polubić codzienne rytuały i latem cieszyć się ich efektami, bez nadmiernego cudowania - czytamy na jej profilu.

Kręglicka zaznaczyła jednak, by nie ulegać presji perfekcyjnego wyglądu i nie porównywać się do innych. Każdy bowiem ma do przejścia własną drogę oraz inne predyspozycje.

Każdy z nas jest zupełnie inny, ma inną budowę, predyspozycje i inny gatunek skóry. Porównywanie się więc do pani celebrytki, modelki czy trenerki fitness nie ma sensu. Należy słuchać przede wszystkim własnego organizmu, znaleźć na siebie sposób, odpowiednie ćwiczenia, dietę, aktywność fizyczną, rodzaj pielęgnacji i obserwować, co przynosi najlepsze rezultaty. Małymi krokami zawsze dotrzemy do celu, tylko musimy go mieć! - motywuje.

Internauci w komentarzach stwierdzili, że Kręglicka jest ich inspiracją. Waszą również?

