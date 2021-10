Anna Lewandowska ma sporo pracy i zawodowych zobowiązań, ale rodzina jest dla niej niezwykle ważna. Nic dziwnego, że każdą wolną chwilę spędza z mężem i córkami. Ostatnio spędziła dzień ze starszą z pociech, co oczywiście udokumentowała na zdjęciu, które zamieściła w mediach społecznościowych.

Anna Lewandowska pokazała Klarę w przebraniu. "Strój na Halloween gotowy". Fanki trenerki są pod wrażeniem

Anna i Robert Lewandowscy starają się zapewniać masę atrakcji dla swoich córek, by się nie nudziły. Nawet jeśli spędzają czas w domu, to mają co robić. Niedawno Robert Lewandowski został sam z Klarą i wówczas postawili na artystyczne aktywności i malowali farbami.

Teraz trenerka postanowiła skupić się z córką na przygotowaniach do nadchodzącego Halloween, które od kilku lat staje się coraz bardziej popularne w Polsce. Nieodłącznym elementem tej imprezy jest oczywiście przebranie. Klara ma już gotowe. To tiulowa spódnica w czarnym kolorze i białe skrzydła.

Strój na Halloween gotowy - napisała na Instagramie.

Obserwatorki Anny Lewandowskie są zachwycone strojem pociechy trenerki.

Jest piękny!

Cudny strój i śliczna Calineczka.

Ale słodka! - czytamy w komentarzach.

Już wiele razy mogliśmy się przekonać o licznych talentach czteroletniej Klary - chodzi na prywatne lekcje gry na pianinie, robi zdjęcia, umie pływać, mówić po niemiecku i angielski. Myślicie, że ma także talent plastyczny i te skrzydła też sama zrobiła?

