Julia Kamińska, tak jak Magda Gessler, Maja Hirsh, Kamila Kamińska i inne modelki kalendarza powstałego w ramach akcji "Dekolt dla Białorusi", pochwaliła się na Instagramie efektami sesji zdjęciowej, podczas której pozowała bez biustonosza. Choć idea bardzo słuszna, a cel przedsięwzięcia szczytny, niektórych internautów mocno zaskoczyła forma, w której zaprezentowały się znane z mediów i mniej popularne kobiety - bowiem zakrywały piersi wyłącznie towarzyszącymi im przed obiektywem kotami.

REKLAMA

Zobacz wideo Julia Kamińska zapozowała topless, a teraz reaguje na nieprzychylne komentarze: Mam prawo!

I strzał w kolano wszystkich kobiet, które walczą o deseksualizację kobiety w społeczeństwie. I co mają do tego piersi na wierzchu? Nie można było zrobić czegoś bez negliżu? - pytają zdezorientowani.

Julia Kamińska w rozmowie z nami odpowiedziała na te zarzuty. Walczy o równouprawnienie.

Julia Kamińska dołącza do akcji "Dekolt dla Białorusi". Aktorka zapozowała topless

Julia Kamińska topless. Reaguje na nieprzychylne komentarze: Reakcja bardzo przykra

Akcja "Dekolt dla Białorusi" związana jest bezpośrednio z happeningiem polsko-białoruskiej aktywistki, która podczas konferencji prasowej pod ambasadą Białorusi w Warszawie w emocjonalnej przemowie zwróciła uwagę na stosowany przez Łukaszenkę reżim. Wystąpiła wówczas przed kamerami w białej bluzce, pod którą nie miała biustonosza, co wywołało kontrowersje. Julia Kamińska w rozmowie z Plotkiem pochwaliła zachowanie Shostak i przyznała, że to właśnie ona jest dla niej inspiracją do walki o równouprawnienie.

Kobiece piersi stały się symbolem akcji o wolność na Białorusi. Właśnie po tym, co zrobiła Jana Shostak, po tym wspaniałym, moim zdaniem, happeningu. No niezwykłe było to, jak bardzo kontrowersyjne okazują się kobiecie piersi, kobiece sutki. Według mnie jest to reakcja, no cóż, prawdziwa, bardzo przykra. Bo myślę, że gdyby był to mężczyzna z gołym torsem, to nie wzbudziłoby to absolutnie takiego zainteresowania. W takim społeczeństwie żyjemy, że niestety nie jesteśmy traktowani równo - komentuje aktorka.

Julia Kamińska zareagowała również na krytykę, z którą mierzy się po tym, gdy zapozowała topless w ramach akcji "Dekolt dla Białorusi". Ostro broni swoich racji i zaznacza, że w kobiecym ciele nie ma niczego złego. Zdradziła, że kalendarz, w którym znajdą się fotografie, z założenia miał wzbudzić sensację. Był to celowy zabieg.

Ja mam do tego prawo. W naszych ciałach nie ma nic złego. To, że to będzie wzbudzało zainteresowanie, zdawałyśmy sobie z tego sprawę. I to o to chodzi, bo im więcej osób będzie o tym mówić, tym więcej ludzi kupi kalendarz i tym więcej zbierzemy pieniędzy. Jest to świadome zagranie, które może wydawać się kontrowersyjne, a mi się wydało dosyć oczywiste - powiedziała nam aktorka.

Czy Julia Kamińska uważa, że nazwa serialu "BrzydUla", w którym gra główną rolę, jest stereotypowa i nie na miejscu? Odpowiedź znajdziecie w naszym wideo.

Doda straszyła, że wyskoczy z okna. "Przechodziłam przez piekło"