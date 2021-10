Małgorzata Socha może pochwalić się wysportowaną sylwetką, którą lubi prezentować w modnych stylizacjach. Kto by się spodziewał, że jej ulubionym przysmakiem jest boczek! Często dołącza go do swojej diety. Aktorka znalazła jednak sposób na to, by zniechęcić dzieci do fast foodów.

