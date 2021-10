Alicia jest pochodzącą z Nowego Jorku mamą czworga dzieci. W kwietniu tego roku pojawiła się na TikToku jako Princess Glitterhead, ale nazywa siebie również "bezzębną księżniczką". Kobieta postanowiła opowiedzieć w sieci o tym, z jakimi skutkami zdrowotnymi musiała mierzyć się po każdej kolejnej ciąży. Narodziny pierwszej pociechy doprowadziły do znacznego spadku wapnia w organizmie tiktokerki. Utrata zębów była kwestią czasu, ponieważ u gwiazdy internetu zdiagnozowano do tego genetyczne predyspozycje. Alicia jednak winą za tę sytuację obarczała także siebie. Teraz spełnia ważną misję.

REKLAMA

Myślę, że nie jadłam odpowiednio. Nie byłam tak zdrowa, jak powinnam być. Dziecko musiało wyciągnąć z mojego ciała rzeczy, o których nie wiedziałam, że ich nie mam... głównie wapń.

TikTok banuje popularny trend z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników

"Bezzębna księżniczka" TikToka opowiada o utracie zębów. Chce wesprzeć inne matki

Alicia zaistniała w sieci jako sławna celebrytka, gdy jeden z jej tiktokowych filmików stał się viralem i uzyskał miliony odsłon. Niedawno była gościem telewizyjnego programu "The Doctors", w którym pokrótce przedstawiła swoją historię. Oznaki osłabienia zębów odczuła 15 lat temu podczas pierwszej ciąży. Z każdą kolejną było coraz gorzej, aż kobieta musiała zdecydować się na protezę górnej oraz dolnej szczęki. Kiedyś uznawała to za powód do wstydu, teraz chce pomagać innym w odzyskaniu pewności siebie.

Poprzez publikację klipów chciałam zbudować społeczność i pomóc tym, którzy przeszli przez podobne doświadczenie. To [brak uzębienia - przyp. red.] może powodować ogromny wstyd, a przez to ludzie nie szukają rozwiązania. Mnie również, nawet, gdy otrzymałam protezy, było mi wstyd, bo przecież zęby nie były prawdziwe. Myślałam, że na nie nie zasługuje i nie byłam z nich dumna, choć powinnam była - mówiła w "The Doctors".

Zobacz wideo Błyskawiczny trik z TikToka na umalowanie ust!

Princess Glitterhead zajmuje się również wizerunkowymi metamorfozami. Spełnia się jako makijażystka, a efekty pracy prezentuje na TikToku.

Jestem również artystką makijażu i mam prawo, by nosić make-up - tłumaczy wszystkim tym, którzy krytykują jej działalność w sieci.

Profil Alicii na TikToku przyciąga coraz większe grono obserwatorów. Princess Glitterhead zyskuje również fanów na Instagramie, na którym zgromadziła już prawie 130 tysięcy followersów.

"Top Model". Kacper krótko reaguje na grubiaństwo Olgi. "Mam prośbę..."