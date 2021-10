Maria Jeleniewska jest obecna na TikToku niemalże od samego początku istnienia aplikacji w Polsce. Do tej pory udało jej się zgromadzić ponad 13 milionów fanów. Ten wynik zapewnił jej miano królowej TikToka. Ostatnio 19-latka w przerwie między zajęciami na uczelni postanowiła zaprosić do wspólnego nagrywania inną królową, która całkiem niedawno rozpoczęła swoją przygodą z popularną aplikacją.

REKLAMA

Jeleniewska przeprowadziła się do Warszawy. Fani patrzą na podpis. Niektórych oburzył

Zobacz wideo Doda przewraca figurkę wartą fortunę

Doda i Jeleniewska spotkały się w bardzo konkretnym celu

Najnowszy filmik, który pojawił się na profilu Marii, ponownie zaskoczył jej fanów. Tiktokerka postanowiła nagrać wspólny film z królową polskiej sceny muzycznej. Doda i Mary jak możemy dowiedzieć się, z opisu pod filmem spotkały się, aby wykonać jedno bardzo ważne zadanie.

Przyszłyśmy tylko zdemolować kuchnię - napisał Jeleniewska na TikToku.

Do tej pory wideo zostało obejrzane przez prawie 370 tysięcy osób. Fani chyba jednak nie do końca zrozumieli, co autorki miały na myśli nagrywając tego tiktoka. W komentarzach pod filmem pojawiły się pewne wątpliwości.

Co wy nagrałyście?

Nie rozumiem? Może mi wytłumaczysz, co chciałyście przekazać tym wideo? - napisali fani w komentarzach.

W zasadzie to ciężko stwierdzić, czy ubrane w eleganckie sukienki panie chciały zdemolować, czy raczej posprzątać różową kuchnię. Zresztą, sami oceńcie efekty współpracy.

To nie pierwszy raz, kiedy Dorota i Maria nagrały wspólnego tiktoka. Kilka miesięcy wcześniej na profilach obu pań pojawiły się wspólne nagrania. Królowa muzyki i królowa tiktoka zaprezentowały krótkie układy choreograficzne.