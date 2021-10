Jola Rutowicz, która od jakiegoś czasu mieszka w Stanach Zjednoczonych, chętnie chwali się w mediach społecznościowych swoim życiem. Jednak ujęciami z ukochanym nie zasypuje fanów. W końcu jednak pokazała się z partnerem. Nagrała krótkie wideo, które wrzuciła do sieci.

REKLAMA

Jola Rutowicz pokazała brata. "Wyglądacie nieziemsko"

Zobacz wideo Monika Sewioło była gwiazdą "Big Brothera". Potem zniknęła. Jak teraz wygląda i co robi?

Jola Rutowicz pokazała ukochanego. Takimi zdjęciami nie każdy chciałby chwalić się w sieci

Jolanta Rutowicz zyskała popularność w 2007 roku, kiedy wzięła udział w programie "Big Brother". Szybko została zapamiętana przez widzów, a to między innymi przez charakterystyczny wizerunek - zamiłowanie do lateksowych ubrań, różu i bardzo długich paznokci. Co ciekawe, po latach przyznała, że jej postać w show była wykreowana. W każdym razie, występując w programie, wzbudziła kontrowersje, ale to chyba się opłaciło, bo wygrała edycję, w której wzięła udział. Choć wystąpiła jeszcze w programie "Gwiazdy tańczą na lodzie" i pojawiała się później na ściankach i różnych eventach, to w show-biznesie nie została zbyt długo.

ZOBACZ: Zapomniana Jola Rutowicz opowiedziała o występie w "Big Brotherze". Jej kolorowa postać była na pokaz. Miała speca od wizerunku

Z czasem Jola Rutowicz zmieniła swój wizerunek i życie. Wyprowadziła się do Miami i chętnie relacjonuje swoją nową rzeczywistość, w której u boku ukochanego, żyje z dala od blasków fleszy. Pokazała ujęcia ze swoim tajemniczym partnerem. Trzeba przyznać, że nie każdy chciałby podzielić się tak intymnymi kadrami z innymi osobami.

Myślicie, że kiedyś zamieści ich wspólne zdjęcie i zdradzi nieco więcej o swoim wybranku?

Gwiazda Big Brothera skorzystała z porady z TikToka. "Mam blizny po lifehacku"