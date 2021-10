Trudno się dziwić, że przy takim tempie pracy, jaki ma Anna Lewandowska, chęć robienia codziennego makijażu jest uporczywa. W trakcie ćwiczeń i treningów jest on po prostu zbędny. Trenerka stawia na naturalny wygląd i często na co dzień nawet nie używa kosmetyków upiększających. Decyduje się na pielęgnację i daje skórze nieco wytchnienia. A nawet jeśli wybiera się na jakieś publiczne wystąpienia, to stawia na delikatny makijaż, który lekko podkreśla jej urodę.

Tak było w przypadku nagrań do reklamy. Ten subtelny makijaż na twarzy Anny Lewandowskiej pojawił się nie bez powodu. Trenerka promuje swoją linię kosmetyków do pielęgnacji twarzy. Nie dziwi zatem, że makijażystka tylko lekko podkreśliła urodę Lewandowskiej, zamiast wykonać jej pełny i mocny makijaż. Na twarzy Anny znalazł się podkład, róż, rozświetlasz i błyszczyk na ustach. Choć nie zastosowano dużej ilości kosmetyków, to różnica w wyglądzie trenerki jest widoczna. Spora część internautek uważa, że trenerka wspaniale prezentuje się bez makijażu. Pojawiły się także porównania do znanej aktorki.

Jak młoda Milla Jovovich.

Ania, jak ty cudownie wyglądasz bez makijażu.

Ania, ale ty jesteś piękna bez make-upu.

Jesteś tu podobna do Milli Jovovich.

Czy tylko ja uważam, że Anna piękniej wygląda bez makijażu? - czytamy w komentarzach.

Anna Lewandowska przy okazji zapytała, czy jej fanki chcą zobaczyć tutorial o jej makijażu. Wiele pań wyraziło zainteresowanie, więc być może wkrótce trenerka doda wideo, dzięki któremu będzie wiadomo, jak wykonać to subtelne upiększenie.

