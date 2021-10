Podczas cage do Fame MMA 11 Xayoo został zapytany o swój stosunek do Gimpera. Streamer przyznał, że nie pała do niego sympatią, podobnie jak większość środowiska. Twierdzi, że tworzy on tylko materiały sponsorowane. Gimper postanowił odpowiedzieć na jego słowa. Okazuje się, że kiedyś się lubili.

Xayoo nie kryje, że nie przepada za Gimperem. Uważa, że tworzy on treści tylko i wyłącznie dla pieniędzy i nie zwraca większej ilości na jakość. Jego zdaniem nie jest interesującym twórcom nawet dla najmłodszej widowni. Boxdel dodał, że stał się on banerem reklamowym i nagrywa tylko z osobami, które z nim współpracują.

Nie pałam sympatią do Gimpera, ale nie wiem szczerze kto pała do niego sympatią. Nie wiem, może sponsorzy albo osoby, które z nim współpracują. Osobiście nie widzę tam nic interesującego nawet dla młodszej publiki - Xayoo zdradza co sądzi o Gimperze.

Gimper nigdy nie czuł złej krwi ze strony Xayoo

Marcin Majkut zaznaczył, że nie przepada za Gimperem także prywatnie. Youtubera to bardzo zaskoczyło, ponieważ nigdy nie odczuł z jego strony negatywnych emocji. Spotykali się w celach rozrywkowych, a także nagrywali wspólne materiały. Tomasz Działowy nie rozumie, dlaczego nigdy nie zdecydował mu się powiedzieć o wszystkim w twarz. Kiedy zapraszał go do swojego formatu "Lekko nie będzie", miał znacznie więcej współprac. Xayoo nigdy mu tego nie wypomniał.

Xayoo krytykuje działania Gimpera, a sam miał być ich częścią

Xayoo zdecydował się skrytykować także nowy projekt Gimpera. Uważa, że tworzy pseudo e-sportowy format, który nie przynosi wystarczająco dużych zasięgów, a mimo to przyciąga sponsorów. Tomasz Działowy bierze to jako personalny atak. Nie ma sobie nic do zarzucenia jeśli chodzi o samo działanie organizacji. Regularnie wypłacają nagrody amatorskim zawodnikom i nikogo nie oszukali. Same zasięgi, o których często wspomina Xayoo Industries są zależne od tematyki odcinków.

Gimper domyśla się jakie podłoże ma negatywne nastawienie Xayoo. Okazuje się, że kiedyś miał współpracować z tą samą spółką, jednak zaproponowano mu zbyt niskie wynagrodzenie. Tomasz Działowy uważa, że Marcin Majkut zachowuje się nie w porządku. Przy okazji prywatnych spotkań i rozmów nie zdarza mu się usłyszeć krytyki. Liczy na wyjaśnienie sprawy ze strony Xayoo.