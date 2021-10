W tym roku październik jest naprawdę niezwykły. Czeka nas retrogradacja siedmiu planet. O ile w przypadku dwóch planet dobiega już ona końca (retrogradacja Saturna potrwa do 10 października, a Plutona do 6 października), jesteśmy właśnie w samym sercu działań Merkurego.

REKLAMA

Zobacz wideo Niezwykłe odkrycie NASA. „Trzęsienie Marsa"

Czym jest retrogradacja?

Retrogradacja to ruch ciała niebieskiego, który sprawia, że obiekt przemieszcza się po orbicie w kierunku przeciwnym niż reszta planet. W Układzie Słonecznym jest to ruch wsteczny względem ruchu Ziemii obracającej się wokół słońca. Podczas takiego ruchu, ciała niebieskie emanują negatywną siłą, a to oznacza, że retrogradacja znacznie osłabia wibracje planet.

Z tego powodu astrolodzy i wróżbici w okresie retrogradacji planet mówią, że to z tej przyczyny zdarza się ludziom popełniać błędy. W październiku 2021 r. główną przyczyną problemów większości z nas ma być właśnie retrogradacja Merkurego.

Retrogradacja Merkurego - co nas czeka?

Retrogradacja Merkurego jest kojarzona z dramatami, trudnościami i niepowodzeniami. Według astrologów to czas, gdy będziemy wracać do przeszłości, mogą odezwać się do nas byli przyjaciele, partnerzy czy inni ludzie, z którymi mamy niezamknięte sprawy. Jest też duże prawdopodobieństwo, że posłuszeństwa odmówi… technika! Opóźnienia w lotach, problemy na drogach, awarie samochodów, czy jakieś drobniejsze usterki - to także może być winą Merkurego.

Czego nie robić w czasie retrogradacji? Nie należy zawierać nowych związków, przeprowadzać się, zmieniać pracy, podpisywać ważnych umów, czy planować poważnych spraw.

Internauci obawiają się retrogradacji, a tiktokerzy ruszają z pomocą

Jeśli jesteście ciekawi "jak przeżyć retrogradację Merkurego", z pomocą przychodzi między innymi TikTok. Na profilu Daniela, znanego w sieci jako @negatywnieoptymistyczny, poznacie sposoby, by ruch wsteczny planety nie miał na was większego wpływu. Jak sobie radzić? Według tiktokera najważniejsze jest zachowanie spokoju, brak pośpiechu i dużych planów.

Merkury mówi stop, także ty przystopuj w życiu - mówi Daniel.

Co na ten temat sądzą internauci? Jedni zauważają, że zjawisko rzeczywiście może mieć wpływ na ich życie. Inni… szukają w retrogradacji wymówki.

Czekam na uwagi pod tytułem: "nie będę pisać sprawdziany z matmy, bo Merkury jest w retrogradacji".

Równo o północy napisał mój były.

Nie dość, że autobus mi odjechał przed nosem, zepsuł się czajnik, to jeszcze prawie nie myślę i nie potrafię się na niczym skupić.

Tiktokerka @astroeleanor, która pasjonuje się astrologią, wskazała kilka znaków zodiaku, które najbardziej odczują negatywny wpływ retrogradacji Merkurego. Kto może się obawiać tego zjawiska? Według tiktokerki najbardziej zagrożone są osoby spod znaku Barana, Raka, Wagi oraz Skorpiona.