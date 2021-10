30 września odbyła się finałowa gala Rising Star Polska, konkursu, który dzięki TikTokowi pozwolił zaistnieć młodym wokalistom na rynku muzycznym. Aby wziąć w nim udział, to właśnie na tej platformie trzeba było zamieścić swoje zgłoszenie. Wygrana w Rising Star Polska jest niebagatelna - zwycięzca otrzymał możliwość nagrania własnego singla. Spośród wszystkich uczestników najlepsza okazała się być Anastazja Maciąg, którą mogą pamiętać fani "The Voice Kids".

Kim jest Anastazja Maciąg, zwyciężczyni Rising Star Polska?

Anastazja urodziła się w 2005 roku i pochodzi z Olsztyna - 16 lutego 2021 skończyła 16. lat wymagane do udziału w konkursie Rising Star Polska. Muzyka towarzyszy jej od dziecka. Wzięła udział w emitowanej zimą 2020 roku trzeciej edycji "The Voice Kids". Wówczas na Przesłuchaniach w ciemno zachwyciła jury wykonaniem piosenki "I Was Here" Beyonce i dołączyła do drużyny Dawida Kwiatkowskiego. Wybór był trafny, bo w programie doszła bardzo daleko - odpadła dopiero tuż przed finałem, a trzecią edycję wygrał ostatecznie kolega z jej drużyny, Marcin Maciejczak.

1 października ukazał się pierwszy singiel młodej artystki zatytułowany "Temat o tobie". W stworzeniu piosenki Anastazji pomogli Dominic Buczkowski-Wojtaszek, Patryk Kumór oraz Marysia Dzięcielak. Prawdopodobnie już niebawem doczekamy się także klipu - nagranie teledysku było jedną z nagród w konkursie Rising Star Polska. Stworzony przez Anastazję singiel to pierwszy krok do jej debiutanckiego albumu i poważnej muzycznej kariery. Jak na razie może się poszczycić dużym zainteresowaniem w mediach społecznościowych. Na Instagramie śledzi ją już 17 tys., a na TikToku - prawie 40 tys. obserwujących.