Poczucie humoru i dobra zabawa nie mają limitu wieku, a te panie są na to najlepszym przykładem. Filipińskie babcie z pomocą swoich wnuków zaczęły zakładać konta na TikToku i, jak się okazuje, błyskawicznie zaczęły robić tam większe kariery niż jeden nastolatek. Tańczą, śpiewają, wrzucają parodie i krótkie skecze, a niektóre do zabawy wciągnęły także swoich mężów.

Filipińskie babcie podbijają TikTok. Uśmiejesz się do łez

Emma De Lara, 88-latka na TikToku znana jako @emmadelara_, w rozmowie z Vice przyznała, że bardzo lubi śpiewać i tańczyć, a cały czas ma dużo energii. Do założenia konta na TikToku namówiła ją wnuczka, kiedy nudziły się razem w domu podczas lockdownu. Dziś Emma może poszczycić się 14,5 tys. obserwujących. Ta wesoła babcia chętnie rusza się w rytm tańca towarzyskiego, nie oba jest jej cha-cha! Oprócz tego... zaskakuje widownię i pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych.

72-latka, która przełamuje swoją nieśmiałość

72-letnia Marylyn Bonifacio początkowo miała pewne opory przed dołączeniem do TikToka, jednak nieśmiałość również pomogła przełamać jej 14-letnia wnuczka. Jak przyznaje kobieta, czuła, że to zabawa tylko dla młodych. Na całe szczęście myliła się. Marylyn wykazuje się nie tylko poczuciem humoru, ale też ogromnym dystansem do siebie.

W moim wieku nie muszę być sławna ani popisywać się - powiedziała 72-letnia Marylyn Bonifacio w rozmowie z portalem vice.com.

Co więcej, śledzi na bieżąco tiktokowe trendy, a jej poczynania ogląda obecnie już ponad pół miliona osób! W rozmowie z Vice Bonifacio przyznała, że skupienie się na śmiesznych filmikach stało się dla niej odskocznią od ciągłego stresu związanego z pandemią.

Babcia, która tańczy, śpiewa i... bawi się na TikToku razem z mężem

Erlinda De Vera (213,2 tys. obserwujących) postanowiła przed kamerę zaciągnąć również swojego męża. Para uwielbia razem tańczyć, wygłupiać się, a Erlinda w swoich filmikach często wykorzystuje też różne filtry. Przyznała jednak, że wśród masy pozytywnych komentarzy zdarzyło jej się już natrafić również na hejt. Jeden z komentujących nazwał ją "gaga", co oznacza mniej więcej "głupią kobietę". Tiktokerka nie przejmuje się tym jednak za mocno, a wideo na swój profil wrzuca z niesłabnącą regularnością.

To wszystko, co pokazuję to cała ja. Mówię mojemu mężowi: "Chodź, zatańczmy", a on po prostu podąża za mną - mówi 70-latka.

Niemal milion obserwujących - ta filipińska babcia rządzi na TikToku

Na założenie konta swojej filipińskiej babci zdecydował się także wnuk. Profil @ourfilipinograndma zgromadzili już gigantyczną, liczącą prawie 900 tys. osób widownię. Babcia i wnuczek na co dzień śledzą tiktokowe trendy, wrzucają wspólne filmiki, a przede wszystkim - widać, że świetnie się ze razem bawią.