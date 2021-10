Patrycja Wieja i Karolina Brzuszczyńska, znana jako Way Of Blonde, stanęły do walki podczas Fame MMA 11, które odbyło się 2 października 2021. Gala ta była debiutem dla zwyciężczyni "Projektu Lady" i mimo że decyzją sędziów przegrała z Brzuszczyńską, pokazała ogromną wolę walki i sportowe zachowanie. Wieja powiedziała w wywiadzie, że pieniądze, które zarobiła na transmisji PPV, oddaje Karolinie, aby mogła wesprzeć ona swojego brata chorującego na białaczkę.

Fame MMA 11. Patrycja Wieja zdecydowała się na wzruszający gest po walce

Podczas Fame MMA 11 Patrycja pierwszy raz stanęła w oktagonie, a walka, którą stoczyła, była niezwykle trudna. Karolina Brzuszczyńska jest doświadczoną zawodniczką, uważaną za jedną z najlepszych kobiet na polskiej scenie Fame MMA. Mimo że Wieja przegrała, jej fani nie czuli się zawiedzeni, szczególnie po tym, jaką pokazała postawę:

Trzymam kciuki za jej brata, który jest chory na białaczkę. Jest to niemiła sytuacja, dlatego moje pieniążki z pay-per-view będą przekazane Karolinie. Wszystkiego dobrego Karolina dla ciebie i dla twojego brata - powiedziała w wywiadzie Patrycja.

Wieja bezpośrednio po walce wstawiła także post na Instagramie, w którym napisała, że dała z siebie wszystko i przeprasza. W odpowiedzi dostała ogrom wsparcia i słowa otuchy od osób, które nadal w nią wierzą. Komentarz z podziękowaniem zostawiła także jej przeciwniczka.

Patrycja i Karolina rozegrały w sumie trzy rundy podczas walki kobiet w limicie umownym - 54 kg. Brzuszczyńska została ogłoszona zwyciężczynią po jednogłośnej decyzji sędziów. Dla uczestniczki "Projektu Lady" sobotni występ nadal można określić jako ogromny sukces. Way Of Blonde ma obecnie rekord 3-0 i, jak podaje serwis mma.pl, niewykluczone, że w kolejnej walce stanie w oktagonie z Martą Linkiewicz, aby sięgnąć po pas mistrzowski.