Już 2 października o godzinie 20.00 rozpocznie się jedenasta gala Fame MMA. Po raz kolejny zmierzą się największe gwiazdy internetu. Ich starcia będzie można obejrzeć na żywo za pośrednictwem kupionego wcześniej dostępu PPV. Największe zainteresowanie budzi pojedynek Borysa Mańkowskiego z Normanem Parke. Wiemy, o której się zmierzą.

Fame MMA 11. Kolejność walk podczas gali

Najprawdopodobniej zawodnicy zawalczą we wskazanej poniżej kolejności. Pierwszy pojedynek będzie należał do Mixera i Popo. Ich zmagania w oktagonie można obejrzeć za darmo na kanale YouTube federacji. Aby zobaczyć kolejne walki, należy zakupić dostęp PPV, do którego link znajduje się na Instagramie Fame MMA. Początkowo co-main eventem miał być pojedynek Sylwestra Wardęgi i Wojtka Przeździeckiego. Wardęga doznał kontuzji i ostatecznie zmierzy się w boksie z Dannym Ferrarim. Nowym przeciwnikiem Wojtka jest Marcin Dubiel.

Mikołaj Mixer Magdziarz - Piotr Popo Węgrzyn Piotr Szeli Szeliga - Krzysztof Fericze Krystian Krycha Wilczak - Aleksandr Sasha Muzheiko Michał Boxdel Baron [kontuzja - nowy przeciwnik nie został ogłoszony] - Maksym Ziółkowski Filip Filipek Marcinek - Amadeusz Ferrari Roślik Marcin Malczyński - Arkadiusz Tańcula Karolina Way Of Blonde Brzuszczyńska - Patrycja Wieja Norbert Smolasty Smoliński - Piotr Miły Pan Kołaczyński Sylwester Wardęga - Danny Ferreri - walka bokserska w rękawicach MMA Wojtek oj Wojtek Przeździecki - Marcin Dubiel - co main event Borys Mańkowski - Norman Parke - Dirty Boxing - 15 minut bez rund, walka wieczoru

Michał Boxdel Baron potwierdził, że, niestety, nie zawalczy na najbliższej gali. Przez problemy osobiste oraz kontuzję musiał zrezygnować. Fanom obiecał, że całość pieniędzy zarobionych na PPV przeznaczy na schronisko dla zwierząt. Nie oznacza to jednak, że będzie mniej walk. Boxdel miał zmierzyć się z Maksymem Maksymalnie Ziółkowski. Jeśli chodzi o jego nowego rywala, dostał kilka propozycji. Zawodnicy mają być godnymi przeciwnikami z dobrymi zasięgami. Wśród nich znalazł się między innymi Kacper Błoński. W tej chwili czekamy na ostateczną decyzję.

Wiemy, o której odbędzie się walka wieczoru

Norman Parke i Borys Mańkowski to main event jedenastej gali Fame MMA. Zawodnicy zmierzą się w boksie w małych rękawicach. Ich pojedynek potrwa przez 15 minut bez przerw. Będzie to rewanż i rozwiązanie wieloletniego konfliktu Parke i Mańkowskiego. Ich walka odbędzie się jako ostatnia - najprawdopodobniej rozpocznie się w okolicach północy.