Żabson niechętnie opowiada o swoim życiu uczuciowym, a związek z influncerką Lilą Janowską przez dłuższy czas utrzymywał w tajemnicy. Jednak czujni fani przeprowadzili małe śledztwo. W lipcu 2020 roku na profilu rapera oraz Lily pojawiło się ich wspólne zdjęcie. Pomimo tego, że para pozowała osobno, to internauci nie mieli żadnych wątpliwości, że łączy ich coś więcej niż tylko przyjaźni. Po tygodniach domysłów dziewczyna potwierdziła, że są w związku. Żabson jednak długo tego nie komentował, dopiero w kwietniu 2021 opowiedział nieco więcej na temat swojej partnerki.

Lila Janowska to wschodząca gwiazda internetu

Kariera Lily Janowskiej rozwija się w zawrotnym tempie. Swoją przygodę jako influencerka rozpoczęła od założenia bloga, na którym prezentowała pomysły na różne stylizacje modowe. Równocześnie zaczęła rozwijać swoje konto na Instagramie, gdzie zgromadziła ponad 440 tysięcy fanów oraz kanał na YouTubie, który subskrybuje 193 tysięcy widzów.

Media społecznościowe Lily koncentrują się wokół tematyki związanej z modą oraz wskazówkami ze świata beauty. Na YouTubie nagrywa mnóstwo materiałów wideo dotyczących sztuczek z makijażem. Wszystko, co robi, cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Na pytanie, co by zrobiła, gdyby nie praca w mediach społecznościowych, odpowiedziała, że od zawsze łączyła swoją przyszłość ze światem mody.

Zajmowałabym się modą i makijażem, jestem na kierunku "wizaż i stylizacja" i od zawsze właśnie z tym łączyłam swoją przyszłość - powiedziała Lila.

Lila Janowska ma na swoim koncie również współprace ze znanymi markami. Wystąpiła w kampanii marki Sinsay, a w 2017 roku wzięła udział w sesji zdjęciowej dla RIMMEL LONDON x JOY POLAND. Janowska cztery lata temu została doceniona jako influencerka Tygodnia w magazynie Joy.

Dziewczyna przyznaje, że działanie w mediach społecznościowych jest jej ogromną pasją i spełnieniem marzeń. Absolutnie nie przeszkadza jej to w życiu prywatnym, kocha Instagram za to, że może poznawać nowych ludzi i szybko nawiązywać z nimi kontakt.