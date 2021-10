Kilka dni temu Dobra Faza poruszyła na InstaStories temat związany z wypuszczaniem kotów domowych na samodzielne spacery. Okazało się, że był to początek "pogadanki" na temat bezpieczeństwa zwierząt. Jak sama przyznała:

Wiem, że włożyłam kij w mrowisko, ale to znów mój bojowy nastrój.

Ewa Zawada: Straciłam wszystkie trzy koty, które były wypuszczane

Wszystko zaczęło się od z pozoru niewinnego pytania, które Ewa zadała na swoim InstaStory. Influencerka zapytała, o to, czy jej obserwatorzy pozwalają swoim kocim przyjaciołom wychodzić na spacery. Okazało się, że 66 procent osób biorących udział w ankiecie uważa, że nie powinno się do tego dopuszczać. Z pewnością przewaga odpowiedzi na "nie" ucieszyła Ewę, ponieważ ona sama jest podobnego zdania.

Ja straciłam wszystkie moje trzy koty, które były wypuszczane. Żaden nie dożył starości - wyznała na Instagramie.

W dyskusji zabrały również osoby, które postanowiły nieco żartobliwie podjeść do tematu.

Ewa Zawada Screen: Instagram/@ewazawada

Dobra Faza chciałaby, aby właściciele kotów byli świadomi zagrożeń, jakie czyhają na ich podopiecznych

Ewa jak przystało na influencerkę, postanowiła w subtelny sposób przekonać pozostałych obserwatorów, aby zmienili zdanie na ten temat. Oczywiście zaznaczyła, że nie chce na nikim wywierać presji.

Zostawię tylko parę grafik dla refleksji. Nie mam zamiaru na nikim wymusić zmiany wychowania kota. To wasze decyzje, ale warto być świadomym - napisała Ewa.

W dalszej części relacji umieściła kilka grafik, które miały skłonić jej fanów do refleksji. Były to głównie zdjęcia kotów, które uległy poważnym obrażeniom lub straciły życie na skutek wypadków czy zjedzenia czegoś, co im poważnie zaszkodziło. Na jednym ze slajdów były szczegółowo opisane zagrożenia, które mogą spotkać kota wypuszczonego na samodzielny spacer.

Ewa Zawada Screen: Instagram/@ewazawada