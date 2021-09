Elżbieta Jaworowicz to jedna z największych gwiazd Telewizji Polskiej. Od wielu lat widzowie mogą oglądać program interwencyjny jej autorstwa "Sprawa dla reportera". Pochyla się w nim nad osobami, które spotkał dramat. O jej życiu prywatnym nie wiadomo zbyt dużo. Tym większe emocje budzą zawsze pojawiające się w mediach wieści na temat Jaworowicz.

Elżbietę Jaworowicz łączono ze znanym piosenkarz

Obecnym mężem Elżbiety Jaworowicz jest pułkownik Eugeniusz Mleczak, którego poślubiła w 2010 roku po 15 latach związku. Nim jednak ich drogi połączyły się ze sobą, dziennikarka dwa razy stawała na ślubnym kobiercu. W mediach od jakiegoś czasu pojawiają się też doniesienia, że przed laty łączyła ją miłosna relacja z pewnym dobrze znanym piosenkarzem. Mowa o Wojciechu Gąssowskim, z którym miała spotykać się po swoim drugim rozwodzie. Oboje podobno byli ze sobą przez kilka lat i krążyły też informacje, że nawet zamieszkali ze sobą. Jednak ani Elżbieta Jaworowicz, ani piosenkarz nie potwierdzili oficjalnie tej informacji.

O ile dziennikarka jest obecnie mężatką, o tyle wokalista do tej pory nie ułożył sobie życia. Artysta kilka lat temu był bohaterem jednego z odcinków programu "Kulisy sławy" emitowanego na antenie TVN. Poruszono tam m.in. temat życia uczuciowego Gąssowskiego, który był związany też m.in. z Kaliną Jędrusik i Małgorzatą Potocką. W rozmowie z reporterką powiedział, że myślał o założeniu rodziny i nawet żałuje, że mu się to nie udało. Dodał jednak, że "było, minęło" i po prostu nie poszczęściło mu się w tej kwestii, na co mógł mieć wpływ jego tryb życia, czyli koncertowanie.

