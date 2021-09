Sprzedaż drugiego krążka Michała Matczaka ruszy już za kilka dni. Internauci jednak już teraz mają okazję wysłuchać kilku piosenek, które przedpremierowo trafiły do sieci.

Media społecznościowe zalały linki, gdzie można odsłuchać nowe piosenki Maty

Utwory z drugiego albumu rapera pojawiły się w sieci 29 września, czyli kilka dni przed oficjalną premierą, która odbędzie się 1 października. Stało się to za sprawą osób, które kupiły płytę w przedsprzedaży i postanowiły podzielić się tym z innymi internautami.

Już teraz płyta "Młody Matczak" pokryła się podwójną platyną. W przedsprzedaży zamówiono ponad 60 tysięcy egzemplarzy. Wydawnictwo promuje singiel "Papuga", który na YouTubie ma 23 miliony wyświetleń. W sumie na albumie znajduje się 21 kawałków.

Na Twitterze pojawiły się pierwsze opinie fanów

Opublikowano również zdjęcia okładki i tracklisty. Tym sposobem mogliśmy się dowiedzieć, że na krążku gościnnie pojawił się Taco Hemingway. W związku z zaistniałą sytuacją na Twitterze fani zaczęli publikować swoje opinie, na temat tej współpracy. W komentarzach pod postem pojawiły się same pozytywne słowa skierowane w stronę artystów.

Kocham tę nutę. Chyba moja ulubiona z całego albumu.

Świetna i tyle - napisali fani na Twitterze.

Dużą popularnością i uznaniem cieszył się także utwór "Nasza klasa, ale to drill". Raper stworzył ten utwór we współpracy z Popkiem. Wiele osób pochwaliło tę kompozycję, twierdząc, że to najlepsza zwrotka Popka w jego karierze.

Dzień po premierze płyty, zaplanowany jest solowy koncert Maty. Ma to być jedno z największych wydarzeń ostatnich miesięcy. Organizatorzy ogłosili, że wszystkie bilety zostały wyprzedane na dwa tygodnie przed występem rapera.