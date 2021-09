Chyba nie ma osoby, która nie kojarzyłaby reklamy proszku do prania z udziałem Zygmunta Chajzera. Prezenter TVN był jego twarzą przez 14 lat, a teraz sam stworzył swój produkt o nazwie Mr. Ziggi. Mata postanowił nawiązać do Chajzera w utworze. Bardzo się z tego ucieszył i stwierdził, że jego ogromnym marzeniem jest wybranie się na koncert rapera.

Zygmunt Chajzer zapewnia, że jego proszek jest świetnej jakości, ekologiczny i co najważniejsze, produkowany w Polsce. Zależało mu, aby dotrzeć do konsumentów, którzy oczekują najlepszych produktów. Nieco saszetek trzyma w swoim domu i zabiera je na wszelkie spotkania handlowe. Wygląda na to, że wykorzysta go, aby spełnić swoje marzenie.

Jest bardzo dobry, ekologiczny i produkowany w Polsce. Nieco saszetek trzymam w domu, bo jeździmy na spotkania handlowe czy promocyjne.

Zygmunt Chajzer miał swoje pięć sekund w utworze Maty

Lata reklamy proszku do prania nie poszły na marne. Zygmunt Chajzer doczekał się swoich wersów w jednej z najnowszych piosenek Maty. Prezenterowi bardzo się to spodobało i przyznał, że uwielbia twórczość rapera. Kiedyś przez cały wieczór słuchał z żoną jego utworów i świetnie się przy tym bawił. Marzy, aby udać się na jego koncert.

Bo papuga pierze moje brudy jak Zygmunt Chajzer. Dzwoni papuga, ja nie mówię halo - słyszymy w "Papudze" Maty.

Syn Zygmunta Chajzera, Filip Chajzer, opublikował na Facebooku wpis, w którym wspomina o rozmowie z ojcem. Stwierdził, że jest on absolutnym mistrzem świata. Zygmunt Chajzer uważa, że jako bohater piosenki Maty powinien udać się na jego koncert i poprosił o załatwienie wejściówek. Żartobliwie nawiązał do swoich produktów - jeśli menedżerka Maty by się opierała, mieli zaproponować rozdawanie młodzieży białego proszku w saszetkach.

Mogę rozdawać młodzieży biały proszek w saszetkach promocyjnych - żartował Zygmunt Chajzer.

Prośby Chajzera zostały wysłuchane

W rozmowie dla "Faktu" Zygmunt Chajzer z radością przyznał, że otrzymał zaproszenie na koncert swojego idola. Odezwała się do niego menedżerka Maty i prezenter osobiście pozna rapera. Zastanawia się, jak powinien ubrać się na to wydarzenie.

Już się cieszę, szleję z radości! Zastanawiamy się z Filipem, jak fajnie się ubrać. Przeliczyłem też nasze saszetki proszku w piwnicy i przyjedziemy na koncert z proszkiem, zabierzemy tyle, ile zdołamy unieść. Nauczymy młodych ludzi jak się pierze gacie i skarpety - mówi w rozmowie dla "Faktu".

Zygmunt Chajzer ma zamiar zabrać na koncert Maty jak najwięcej promocyjnych produktów. Zapowiedział, że nauczy młodzież prać skarpety i bieliznę. Prezenter nie może się już doczekać tego emocjonującego wydarzenia.