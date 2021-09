Friz i jego Ekipa boją rekordy popularności. Niepozorny internetowy projekt w bardzo krótkim czasie przerodził się w biznesowe imperium. Zebraliśmy dla was najważniejsze informacje dotyczące historii powstania najsłynniejszych youtuberów w Polsce.

Ekipa Friza u szczytu popularności. Jakie rekordy należą do nich?

Wszystko zaczęło się od gry "Pokemon Go"

Karol Wiśniewski wspomina, że swoją przygodę z YouTubem rozpoczął w wieku 14 lat. Największą popularność zyskał jednak w 2016 roku. Friz razem z Mateuszem Trąbką, który później dołączył do Ekipy, nagrywał filmy związaną z popularną grą mobilna "Pokemon Go". Już wtedy Karol doskonale zdawał sobie sprawę z tego, w jaki sposób może zachęcić widzów do oglądania jego filmów. Na swoim kanale publikował wywiady z graczami oraz organizował ciekawe transmisje na żywo.

Kolejnym ważnym elementem, dzięki któremu zdobył wiernych fanów było publikowanie we współpracy z innymi wówczas znanymi youtuberami zabawnych filmów tak zwanych pranków. Tego typu produkcje były niezwykle popularne w Stanach Zjednoczonych. Karol zauważył w tym ogromny potencjał i postanowił przenieść to na rynek polski. Aby było łatwiej nagrywać wspólne filmy, Friz postanowił zamieszkać z grupą znajomych w wynajętej pod Krakowem willi. Youtuber wspomina, że na ten cel pożyczył 50 tysięcy złotych. W tamtym okresie były to dla niego ogromne pieniądze, ale wierzył, że jest to dobry krok do dalszego rozwoju kariery.

W czym tkwi tajemnica sukcesu Ekipy?

Kanał EKIPA został założony w sierpniu 2018 roku. Fundament grupy stanowiły osoby, które były związane z Karolem od czasów "Pokemon Go", czyli Tromba i Mini Majk. Na początku do Ekipy należał również Mixer, ale w drugim sezonie opuścił grupę.

Obecny skład grupy tworzy 11 osób.

Z całą pewnością kluczem do ich sukcesu jest autentyczność relacji między uczestnikami projektu. Kolejni członkowie dołączali do grupy w sposób naturalny. Jakub Patecki był bliskim znajomym Friza, Wersow czy Marcysia pojawiły się w Ekipie, ponieważ są związane z Karolem i Mateuszem, Nowciax był pierwotnie ich fotografem, Wujek Łuki jest menedżerem całej grupy, a jego partnerką jest Kasia Bożek.

Ich kanał na YouTubie śledzi prawie dwa miliony widzów. Dodatkowo każdy uczestnik grupy ma swoje własne konto, na którym regularnie publikowane są filmy. Oczywiście największą popularnością cieszą się filmy Friza i jego narzeczonej Wersow. Członkowie Ekipy regularnie publikują również posty, relacje i filmy na Instagramie i TikToku.

Ubrania, lody, napoje, gry - Ekipa to prawdziwa maszynka do robienia pieniędzy

Popularność Ekipy rośnie każdego dnia. To już nie tylko znani i lubiani youtuberzy. Obecnie jest to prężnie działająca firma, która przynosi jej twórcom gigantyczne dochody. Sam Friz jakiś czas temu wydał również poradnik "Jak zostać nr 1 na YouTube". Wiosną 2021 roku na półki sklepowe trafiły lody sygnowane ich logiem, które okazały się ogromnym hitem sprzedażowym. Fani walczyli, o to, żeby zdobyć choćby papierek po tym produkcie. Dochodziło również do sytuacji, że były organizowane aukcje internetowe, na których można było nabyć puste opakowanie po lodach.

Youtuberzy mają również swój sklep, gdzie sprzedawane są ich ubrania i różne akcesoria. Na początku jesieni zostały wypuszczone zeszyty, a całkiem niedawno w sklepach pojawił się napój we współpracy z firmą Koral. W planach jest również stworzenie wysokobudżetowej gry typu AAA. Na fanów mocnych wrażeń, w parku rozrywki Energylandia czeka rollercoaster sygnowany logo youtuberów. Kilka miesięcy temu na rynku pojawiła się ich debiutancka płyta, a latem odbył się pierwszy koncert. Wszystkie te przedsięwzięcia spowodowały, że Friz może pochwalić się mianem milionera. Karol nie zwalnia jednak tempa i angażuje się w kolejne projekty.

Karol planuje stworzyć drugą Ekipę - Genzie to nowy projekt youtubera

Friz postanowił rozszerzyć swoją działalność w sieci i rozpoczął poszukiwania kolejnych młodych talentów, które wejdą w skład jego nowego projektu o nazwie Genzie. Z pewnością ogromną popularność Ekipy spowodowała, że Karol chciałby stworzyć kolejny zespół, który będzie generował równie wysokie dochody.