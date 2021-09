Nie od dziś wiadomo, że artyści polepszają brzmienie swojego wokalu za pomocą profesjonalnych programów. Jeden z youtuberów postanowił sprawdzić jak brzmi EkipaFriza bez autotune'a. Ekipowicze publikowali w swoich filmach fragmenty ze studia. Zestawienie TeRniza może wywołać zaskoczenie.

Krótko po wydaniu debiutanckiego utworu "3KIPA" Wersow i Friz postanowili pochwalić się kawałkiem na InstaStories. Ich wersja nieco różni się od oryginału, jednak należy pamiętać, że w studiu często dubluje się poszczególne wersy, a z nich wybiera najlepsze. Spontaniczne wykonanie Friza jest podobne do wersji studyjnej. Wersow była nieco bardziej zestresowana, jednak również wypadła dobrze.

Wiemy, jak Ekipa brzmiała podczas nagrań w studio

W przypadku Tromby, Poczciwego Krzycha i Pateca mieliśmy okazję usłyszeć ich surowe wykonanie "3KIPA" w studiu. Mateusz Trąbka chwilami miał nieco wyższy głos, niż na płycie. U Kamila Chwastka dobrze zadziałał autotune. Wyciągnął fałsze, dzięki czemu oficjalna wersja była dużo czystsza. W dokumencie Ekipy Jakub Patecki śpiewał zwrotkę, która ostatecznie należy do Marcysi. Dużo lepiej odnalazł się w rapie.

Tiktokerzy sprawdzają, jak śpiewa Wersow i inni członkowie Ekipy bez autotune'a

Na TikToku @wersowki_wersow_ regularnie pojawiają się fragmenty wykonów członków Ekipy. Jednym z nich jest rap Murcix do piosenki "Zaebyście".

Nie jest źle, ale to raczej normalne, biorąc pod uwagę, że to youtuberzy, a nie raperzy - pisze internauta pod filmikiem o Murcix.

Można też posłuchać fragmentu, który w utworze "Szlafroki" śpiewa Wersow. Internauci podkreślają pod filmikami, że "nie jest źle".

Friz nawinął swoje #hot16challenge na żywo

W dalszej części materiału TeRniz ocenił #hot16challenge w wykonaniu Ekipy. Przyznał, że jego zdaniem najlepiej wypadła Wersow. Udało mu się znaleźć fragment transmisji na żywo, podczas której Friz na żywo zaśpiewał swoją piosenkę. W tej wersji miał lekki problem z trafieniem w beat.

Komentujący przyznali, że w dzisiejszych czasach każdy może śpiewać. Wystarczy mieć dostęp do dobrego sprzętu i umiejętnie obrobić dźwięk. Co trzeba przyznać, to Ekipa rzeczywiście jest w stanie poradzić sobie bez autotune'a. Wspólny pokaz wokalny dali podczas urodzin Wersow.

Patrząc po komentarzach, internautom najbardziej spodobało się wykonanie Wersow, gdy śpiewała piosenkę sanah.