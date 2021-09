Jessica Mercedes chętnie dzieli się ze swoimi obserwatorami różnymi ciekawostkami na temat mody, podróży czy przepisów kulinarnych. Tym razem jedna z najpopularniejszych influencerek w Polsce pokazała, jak przygotowała słynny lunch z TikToka. Sami oceńcie, jak jej poszło.

Jessica Mercedes odtwarza przepis z TikToka: Wygląda jak papka, ale dobre

Jeżeli mielibyście ochotę tak jak Jessica przygotować popularny lunch, to koniecznie musicie odwiedzić profil pochodzącej ze Stanów Zjednoczonych Emily Mariko. Tiktokerka regularnie publikuje różne przepisy, które jak się okazuje, można bardzo łatwo odtworzyć w zaciszu własnej kuchni. Dowodem na to są popisy kulinarne Jess, która chętnie podzieliła się z fanami efektami swojej pracy.

Wygląda jak papka, ale dobre - napisała Jessica na Instagramie.

Dlaczego Jessica Mercedes chciała przygotować ten przepis?

Okazuje się, że influencerka chciała osobiście przekonać się, na czym polega fenomen tego dania. Jak napisała na InstaStory, kierowała nią wyłącznie ciekawość.

Ten przepis w trzy dni 30 milionów wyświetleń, więc musiałam go spróbować odtworzyć z ciekawości. Dlaczego? Sama nie wiem, ale właściwie to jest dobre i uzależniające, tylko nie wiem, czy przez umami, czy ostrą srirache - przyznała Jessica.

Jeżeli zainteresował was ten przepis, to koniecznie zajrzycie na profil Emily. TikTokerka do tej pory zdobyła dwa miliony fanów, a każdy jej filmik cieszy się ogromną popularnością. Może warto również spróbować odtworzyć przepis na słynny lunch? Na jej profilu znajdują się również inne ciekawe inspiracje kulinarne.