Co to był za debiut. Dolly Parton na TikToku - tego potrzebowali wszyscy fani amerykańskiej wokalistki. Niestety konto zostało szybko zablokowane, a internauci zaczęli się zastanawiać, dlaczego doszło do takiej sytuacji.

5 Screen: Instagram/@dollyparton Otwórz galerię Na Gazeta.pl