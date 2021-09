Julia Wieniawa to jedna z gwiazd, która budzą spore zainteresowanie mediów. Niedawno aktorka zdecydowała się na szczerą i długą rozmowę z Żurnalistą. Poruszyła tam m.in. temat jednego ze swoich poprzednich związków, obecnej relacji z Nikodemem Rozbickim oraz swojej popularności. Wszystko wskazuje na to, że to ostatni tego typu wywiad aktorki.

Julia Wieniawa nie chce już udzielać długi wywiadów

Julia Wieniawa nagrała na swoim InstaStories filmiki, w których nawiązała do wszelkich medialnych doniesień związanych z jej ostatnią rozmową z Żurnalistą. Zarzuciła portalom, że te przytoczyły wypowiedziane przez nią słowa bez kontekstu. Nie spodobało się to aktorce. W związku z tym aktorka zapowiedziała, że nie zdecyduje się więcej na taką długą i szczerą rozmowę.

Powiem wam wprost. To jak portale teraz cytują bez kontekstu moje słowa i przeinaczają ten wywiad, jest takim absurdem, że naprawdę już nigdy w życiu nie udzielę takiego wywiadu, bo to nie ma sensu - słyszymy w jej relacjach.

Przy okazji wyraziła wdzięczność za pozytywny odzew od wszystkich osób, które odsłuchały podcast z jej gościnnym udziałem.

Dziękuję wszystkim za miłe słowa - ludziom, którzy tego słuchali i doceniają moją szczerość, bo inaczej jest, jak się słucha, a inaczej, jak się czyta - powiedziała.

Sam wywiad z Julią Wieniawą przyniósł wiele informacji na temat aktorki. Okazało się, chociażby, że gwiazda kilkukrotnie odrzucała zaproszenia do udziału w programie Kuby Wojewódzkiego. Jednym z wymienionych przez nią powodów, były przesłane jej propozycje pytań, które miałaby usłyszeć podczas wizyty w show.