Gdy męska część ekipy, na czele z Andrzejem, wyjechała na kilka dni do Casa Amor, Paulina z "Love Island. Wyspy miłości" miała okazję, by zastanowić się, czy dalej chce być z Andrzejem. Ostatecznie zakończyła relacje, jednak jej słowa... wskazują na chęć powrotu.

"Love Island. Wyspa miłości". Paulina żałuje swojej decyzji

We wtorkowy wieczór w "Love Island. Wyspie miłości" odbyło się kolejne przeparowanie. Paulina wybrała nowego uczestnika, Mateusza. Wszyscy jednak czekali przede wszystkim na decyzję Andrzeja - wróci do dziewczyny, czy jednak zdecyduje dać sobie szansę na uczucie. I to chyba sama islanderka najbardziej liczyła na to, że pojawi się on w towarzystwie jakiejś kobiety. Andrzej jednak posłuchał swoich uczuć i do willi wrócił z kamienną twarzą sam. Życzył Paulinie szczęścia w nowej relacji, a ona wydawała się zaskoczona jak nigdy. A nie powinna, bo miała świadomość, że odrzuca zakochanego w niej chłopaka. Gdy minęło już dobrych kilka minut i kolejna para podejmowała decyzję, czy chce zostać razem, Paulina na ucho szepnęła Andrzejowi ciekawe słowa.

Ja popełniłam błąd - powiedziała mu.

Nie widzieliśmy, jak zareagował Andrzej, ale z pewnością więcej na ten temat dowiemy się w kolejnym odcinku. To właśnie wtedy parę czeka dłuższa rozmowa. Paulina wróci do byłego partnera?

