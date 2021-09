Ania Kozińska, młodsza córka Hanny Lis, na Instagramie pojawia się w dosyć odważnych odsłonach. Jako modelka nie problemu z pokazywaniem swojego ciała, bo przecież na co dzień wykorzystuje je jako narzędzie pracy. Tym razem udostępniła ujęcie z domowej sesji na balkonie - pozuje bez biustonosza i z papierosem w dłoni.

REKLAMA

Zobacz wideo Gwiazdy, które powiększyły sobie usta. U niektórych zmiana jest widoczna na pierwszy rzut oka

Hanna Lis pokazuje wiadomości od hejterów. "Ten już siedzi za kratkami"

Córka Hanny Lis topless na balkonie

Zanim Hanna Lis związała się z Tomaszem Lisem, była przez kilka lat w związku z przedsiębiorcą Jackiem Kozińskim. Doczekała się z nim dwóch córek. W 1999 roku urodziła się Julia, a dwa lata później na świat przyszła młodsza Anna. Starsza córka Hanny Lis studiuje na co dzień w Amsterdamie i nie jest zbytnio zainteresowana życiem w blasku fleszy. W przypadku młodszej pociechy dziennikarki jest zupełnie odwrotnie. Anna Kozińska ma dopiero 20 lat, a już spełnia się w roli modelki i z tego co widać, całkiem nieźle jej idzie. Dziewczyna na swoim Instagramie zamieszcza zdjęcia z sesji, ale też zupełnie zwyczajne selfie czy ujęcia zrobione przez znajomych. Zazwyczaj są one sensualne i wysmakowane, bo interesuje się też fotografią i sztuką.

Córka Hanny Lis, Anna Kozińska instagram.com@ania_kozinska

Hanna Lis w rozpaczy, szuka zaginionych pupili. "Ogromnie się o nie martwię"

Ostatnio na InstaStories wrzuciła ujęcie z balkonu, na którym swobodnie siedzi i zasłania ręką biust. W dłoni trzyma odpalonego papierosa. Jesteśmy ciekawi, co na to jej mama.

Zobacz też: Hanna Lis dodała zdjęcie z córkami i zabrała głos ws. wyroku TK: Jakim prawem skazujecie nas na tortury?