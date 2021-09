Maneskin zagrają w Polsce! Znamy datę. Zainteresowanie olbrzymie

Członkowie zespołu Maneskin nie próżnują i w pełni wykorzystują popularność, jaką zdobyli w ostatnich miesiącach. 27 września zwycięzcy tegorocznej Eurowizji ogłosili trasę koncertową - "Loud Kids on Tour", która rozpocznie się 6 lutego 2022 roku. Jednym z przystanków jest Warszawa.

Maneskin w Polsce w 2022 roku. Bilety, data, miejsce koncertu

Warszawa będzie czwartym miastem, które Maneskin odwiedzi podczas przyszłorocznej trasy. Koncert w Polsce został zaplanowany na 15 lutego i odbędzie się w warszawskiej hali COS Torwar. Przedsprzedaż biletów dla posiadaczy voucherów w AlterSklepie i członków AlterKlubu rozpocznie się 28 września, natomiast regularna sprzedaż ruszy dopiero 30 września o godzinie 12:00. Ceny w zależności od sektora wahają się od 199 do 299 zł. Oficjalnymi dystrybutorami są Altersklep i eBilet.

Wydarzenie organizowane w ramach trasy "Loud Kids on Tour" będzie już trzecią wizytą Maneskin w naszym kraju. Pierwszy raz zawitali do Polski w czerwcu podczas Polsat SuperHit Festiwalu w Sopocie. O ich występie było bardzo głośno ze względu na pocałunek gitarzysty i wokalisty w telewizji na żywo. Drugi raz włoscy muzycy zagrali w sierpniu podczas Open'er Park w Gdyni - był to zarazem ich pierwszy regularny koncert w Polsce. 19 marca 2021 roku ukazał się drugi studyjny album formacji, który zatytułowany jest "Teatro d'ira: Vol. I" - w naszym kraju uzyskał status złotej płyty. Trasa "Loud Kids on Tour" potrwa w sumie od 6 lutego do 14 marca 2022.