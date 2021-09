We wrześniu 2021 Kylie Jenner poinformowała na Instagramie, że ona i Travis Scott oczekują drugiego dziecka. Od tego czasu celebrytka udostępnia zdjęcia i filmiki pokazujące, jak wygląda w ciąży i jak zmieniają się jej ciążowe krągłości. Jednym z nich podzieliła się na InstaStories już kilka tygodni po ogłoszeniu, że niebawem powita na świecie nowego członka rodziny.

REKLAMA

Zobacz wideo Kylie Jenner potwierdziła drugą ciążę

Kylie Jenner wypuszcza kosmetyki dla dzieci. Stormi została testerką

Kylie Jenner pokazała, jak wygląda w drugiej ciąży

Na InstaStories Kylie trafił filmik, na którym w czarnej, obcisłej sukience prezentuje już całkiem duży ciążowy brzuch. Wideo opatrzyła podpisem, że w ciągu ostatnich kilku tygodni "sporo urosła".

Kylie Jenner instagram.com/@kyliejenner

Kylie nie zdradziła, kiedy brat lub siostra Stormi ma przyjść na świata, a data drugiego porodu członkini znanego klanu jest przedmiotem licznych spekulacji. O swojej pierwszej ciąży Jenner nie poinformowała aż do momentu, gdy Stormi była już na świecie - córka Kylie i Travisa Scotta urodziła się 1 lutego 2018 roku. Co więcej, związek pary należał do dość burzliwych, celebrytka i raper rozstawali się i schodzili już kilka razy. O tym, że ponownie do siebie wrócili, zaczęto spekulować wiosną tego roku, a w czerwcu para oficjalnie stawiła się razem na gali charytatywnej Parsons Benefit.

Kylie Jenner i Travis Scott wrócili do siebie. Raper wyznał ukochanej miłość podczas gali

Kylie póki co nie podzieliła się też informacją o płci drugiego dziecka. Fani spekulują, że gwiazda spodziewa się chłopca, a dowodem na to ma być jedno ze zdjęć Stormi, które trafiło na Instagram. Celebrytka opatrzyła je podpisem "moja ulubiona dziewczynka" i zamieściła obok niego niebieskie serduszko. Niewykluczone jednak, że był to po prostu zbieg okoliczności.