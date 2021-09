Sanah zalicza się do grona tych artystów, których styl rozpoznaje się natychmiast. Zaczynając od rodzaju muzyki, który nagrywa, przez stylizację, w jakich się prezentuje, aż po sposób jej wypowiedzi. To ostatnie wykorzystała tiktokerka, która nagrała filmik pokazujący, jak brzmiałaby i co powiedziałaby sanah, gdyby zamawiała kawę. Co więcej, udało jej się odwzorować nie tylko nieco zawstydzony i skromny sposób, w jaki mówi artystka, ale także ton jej głosu.

Tiktokerka idealnie naśladuje sanah. Tak gwiazda zamawiałaby kawę

Swoją parodię sanah zamawiającej kawę tiktokerka zaczyna od wspomnienia rozmarzonym głosem, że ochota na ten napój przyszła jej dlatego, że właśnie mamy jesień:

I ja tak patrzę sobie za to okno i mi te liście tak fruwają, i tak mi fruwają, i ja sobie myślę, wie pan, że taka kawka byłaby dobra - rozpoczyna filmik.

Później przechodzi do tego, jaki chciałaby syrop i dodatki, w charakterystyczny sposób przeciągając swoją wypowiedź. Najbardziej jednak waha się przy pytaniu rozmiar kawy:

No to teraz takie pan mi zadał, bym powiedziała, pytanie z kategorii raczej ciężkie - odpowiada nieco zaskoczona.

Tiktokerce udało się też w perfekcyjny sposób "podrobić" bardzo uprzejmy i wdzięczny sposób mówienia sanah, który naprawdę ciężko byłoby pomylić z kimkolwiek innym. Do tego stopnia, że internauci byli przekonani, że głos w filmiku jest podłożony.

Wideo zostało odtworzone już milion razy, zebrało ponad 155 tysięcy polubień i ponad trzy tysiące komentarzy - z czego zdecydowana większość odnosi się do tego, jak doskonała jest ta parodia:

Myślałam, że to Sanah, dopóki nie weszłam w komentarze.

Ale idealnie to odwzorowałaś!

Aż sprawdziłem dźwięk, czy to podłożony.

Tiktokerka wyznała, że uwielbia parodię i gry aktorskie

Dziewczyna, która nagrała viralowe wideo, na TikToku ukrywa się pod nazwą @napewnonienatasza. Kilka godzin po udostępnieniu parodii Sanah dodała nowy filmik, w którym wyjaśniła, że to wyłącznie gra aktorska. Jako dowód pokazała również, jak brzmi jej prawdziwy głos.

Na profilu tiktokerki nie ma jeszcze wielu filmików, jednak widać już, że parodie i naśladowanie gwiazd to coś, w czym odnajduje się świetnie. @napewnonienatasza nagrała m.in. wideo parodiujące aktorki wchodzące we współpracę na Instagramie, a jak przyznała, inspiracją dla niej była Agnieszka Kaczorowska-Pela. Wszystko wskazuje na to, że o nie-Nataszy jeszcze nie raz usłyszymy.