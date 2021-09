"Lista Plotka". Ola Nowak: Wolałabym wymyć wszystkie publiczne toalety w Warszawie

"Lista Plotka" to nowy, ulubiony format influencerów, który stanowi dla nich kreatywne wyzwanie! Dlaczego? Ci w krótkim czasie muszą wyjawić swoje największe sekrety. W naszym studio gościli m.in. Viki Gabor, Dawid Blachura, Marta Rentel i Sylwia Lipka. Tym razem "przesłuchaniu" poddana została Ola Nowak. Oto, czego się dowiedzieliśmy.

Ola Nowak o rzeczach, które ją obrzydzają. Ale wcześniej zapytaliśmy o... grzeszki

Wymień trzy ciemne strony influencerstwa – poprosiliśmy Olę Nowak. Co odpowiedziała? Na pierwszym miejscu wymieniła hejterów. Ale to tylko wierzchołek "czarnej" góry lodowej.

To są rzeczy, których nikt nie widzi, a są – zwierzyła się Ola.

Przy pytaniu o trzy swoje największe grzeszki Ola stwierdziła, że ma ich znacznie więcej.

Jestem hedonistką - nie ukrywała.

Najpierw okazało się, że chodzi głównie o jedzenie, na czoło wysunęła się bowiem włoska specjalność, czyli pizza. Potem Ola zdobyła się na wyznanie i przyznała, że nie tylko jedzenie, ale i picie jest jej słabostką. Postanowiliśmy ją nieco nakierować.

"Wredną bywasz?" - zagadnęliśmy.

Aaaaa, takie grzeszki, ale to by nie starczyła nam czasu – wyznała rozbrajająco.

Kiedy padło pytanie o trzy rzeczy, które ją najbardziej obrzydzają, nie miała kłopotu z wyborem. No cóż, faktycznie może to co poniektórych obrzydzić. Zwłaszcza, że Ola Nowak opowiedziała o tym naprawdę sugestywnie, dodając szczególne okoliczności tej "ohydy". Jakie? Sprawdźcie sami!