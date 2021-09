Katarzyna Bosacka przez lata tłumaczyła Polakom, za pośrednictwem swoich programów "Wiem, co jem", "Wiem, co kupuje" oraz "Co nas truje?, co powinni jeść, a co może im zaszkodzić. Ostatnio wzięła na tapetę produkty Ekipy Friza. Zaapelowała do rodziców, aby pod żadnym pozorem nie kupowali ich dzieciom.

Napoje Ekipy - Wersow je promuje, a internet testuje

Oficjalnie do sprzedaży trafił kolejny produkt spożywczy Ekipy Friza. Sama Wersow zdążyła się już pochwalić na swoim Instagramie kolejnym sukcesem. Zapytała swoich fanów, czy spróbowali nowości Ekipowiczów.

Wersow promuje nowy produkt Ekipy https://www.instagram.com/wersow/?hl=en

Pojawiły się pierwsze recenzje na TikToku. Twórcy przyznają, że napoje nie są bardzo słodkie. Cytryna ma smakować jak przeciętna smakowa woda gazowana, natomiast smak truskawkowy porównują do popularnego szampana bezalkoholowego.

Ekspertka żywieniowa TVN o napojach Ekipy

Katarzyna Bosacka opublikowała na swoim Instagramie post, w którym zaapelowała do rodziców, aby nie kupowali swoim dzieciom produktów spożywczych Ekipy. Bardzo zmartwił ją skład. Zauważyła, że na litr napoju przypada aż 20 łyżeczek cukru. Co ciekawe, w składzie truskawkowego trunku nie ma truskawek ani aromatu. Zwróciła także uwagę na problem z otyłością dzieci w Polsce. Uważa, że influencerom zależy tylko na pieniądzach i nie biorą odpowiedzialności za swoje czyny.

Doda ostro o lodach Ekipy. "Żenujący patyk". Twierdzi, że jej lody były lepsze

Eksperta żywieniowa poruszyła także kwestie ceny napojów Ekipy. Jedna puszka o pojemności 250 ml to koszt 4,49 zł. Po przeliczeniu oznacza to, że za litr trunku trzeba zapłacić niemal 20 złotych.

Rzecznik Krynica Vitamin zachwycony zainteresowaniem nowym produktem

W rozmowie z Portalem Spożywczym rzecznik Krynicy Vitamin wyznał, że napoje cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Już od miesiąca otrzymywali dziesiątki telefonów z pytaniami o dystrybucję. Wyznał, że firma liczy na udany, komercyjny projekt. Jest zadowolony ze współpracy z Koralem i Ekipą Friza.

Gdzie i kiedy kupimy napoje Ekipy Friza? Znamy smaki nowego produktu

Od ponad miesiąca odbieramy sygnały o wysokim zapotrzebowaniu na ten produkt, nasi handlowcy otrzymują dziesiątki telefonów z pytaniami o dystrybucję, mimo że to Koral za nią odpowiada. Widać ogromne zainteresowanie, choć nie pokuszę się o prognozowanie. Liczymy na udany, komercyjny projekt, ale skala przedsięwzięcia zależy od sprzedaży - wyznaje rzecznik Krynicy Vitamin w rozmowie dla Portalu Spożywczego.

Rzecznik Krynicy Vitamin wyznał, że firma zdecydowała się na współpracę z Ekipą po sukcesie sprzedażowym lodów. Cieszyły się bowiem ogromnym zainteresowaniem. Postanowili skontaktować się z youtuberami i po długich godzinach rozmów powstał zamysł produktu.