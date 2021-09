Cały świat od kilku dni żyje sprawą Gabby Petito. Dziewczyna zaginęła pod koniec sierpnia - wtedy też ostatni raz skontaktowała się z bliskimi. Rodzice zgłosili zaginięcie córki dopiero 11 września. W niedzielę FBI poinformowało, że odnaleziono ciało należące do Petito. Koroner hrabstwa Teton Brent Blue ustalił, że śmierć Gabby Petito najpewniej była zabójstwem.

REKLAMA

Zobacz wideo Śmierć Ledgera łączono z rolą "Jokera". Jakubik po "Wołyniu" miał koszmary. Granie w tych filmach przypłacili zdrowiem

Sąd federalny wydał nakaz aresztowania Briana Laundrie - narzeczonego Gabby Petito

Jak poinformowało za pośrednictwem Twittera FBI w Denver, wydano nakaz zatrzymania 23-letniego narzeczonego Gabby Petito. Organy ścigania nie są obecnie w stanie zlokalizować Briana Laundrie, który wrócił do domu samotnie 1 września, a następnie zniknął kilka dni po nagłośnieniu sprawy zaginięcia dziewczyny.

Według przekazanych przez FBI informacji Laundrie miał w okresie od 30 sierpnia do 1 września "świadomie i z zamiarem używać jednej lub więcej nieautoryzowanych kart debetowych Capital One Banku. Mężczyzna miał też korzystać z prywatnych, dwóch kont dziewczyny i posługiwać się jej numerem PIN, by wypłacić środki. W ten sposób Laundrie miał wyjąć z konta Petito co najmniej 1000 dolarów.

Wzywamy osoby, które wiedzą o roli pana Laundrie w tej sprawie lub jego obecnym miejscu pobytu, aby skontaktowały się z FBI - napisał w oświadczeniu agent specjalny Michael Schneider.

Adwokat Laundriego wydał oświadczenie. Jego zdaniem nakaz aresztowania nie ma związku ze śmiercią Gabby Petito

W nakazie aresztowania wystosowanym przeciw Brianowi nie pojawia się nazwisko Gabby Petito. Adwokat, którego zatrudnili rodzice chłopaka, Steven Bertolino, oznajmił w rozmowie z CBS News, że decyzja o aresztowaniu nie ma związku ze śmiercią youtuberki. FBI podało jednak na Twitterze, że dokument wnoszący o zatrzymanie 23-latka powstał w związku z "działalnością pana Laundrie, której dopuścił się już po śmierci Gabrielle Petito".

FBI koncentruje się na zlokalizowaniu Briana, a kiedy to nastąpi, szczegóły zarzutów objętych aktem oskarżenia zostaną omówione na odpowiednim forum - powiedział Bertolino w mediach.

Poszukiwania Laundriego trwają od pięciu dni i są prowadzone na terenie wielkiego rezerwatu Carlton. Na razie nie znaleziono żadnych śladów 23-letniego Briana. We wtorek urzędnicy podali do informacji publicznej, że przyczyną śmierci Gabby Petito było morderstwo.

Podczas, gdy ten nakaz pozwala organom ścigania na aresztowanie pana Laundrie, FBI i nasi partnerzy w całym kraju nadal badają fakty i okoliczności zabójstwa pani Petito - powiedział agent specjalny FBI w Denver, Michael Schneider, jednocześnie oznajmiając, że to nie koniec śledztwa w sprawie.

Kancelaria prawna oferuje nagrodę za informację o tym, gdzie obecnie znajduje się Laundrie

Firma prawnicza Boohoff z Pensylwanii poinformowała w czwartek za pośrednictwem Facebooka, że wyznacza nagrodę w wysokości 20 tys. dolarów za informacje, które pomogą odnaleźć Briana Laundrie.

Nagroda ma być wypłacona w sytuacji, gdy śledczy przedstawią kancelarii pisemną informację, że wskazówka podana przez osobę prywatną rzeczywiście pomogła w zlokalizowaniu Briana Laundrie.