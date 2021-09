Małgorzata Kożuchowska na początku swojej kariery aktorskiej dała się poznać jako długowłosa blondynka. Z czasem jednak mocno skróciła włosy, ale później już nie eksperymentowała z wizerunkiem. Jedynie na potrzeby licznych ról w serialach i filmach. Aktorka od lat jest wierna blond włosom i jedynie inaczej je czesze i upina, jednak te zmiany zawsze są widoczne.

Małgorzata Kożuchowska cieszy się, że złapała dobre światło do zdjęcia. My patrzymy na jej fryzurę. To hit jesieni

Był czas, kiedy Małgorzata Kożuchowska miała naprawdę krótkie włosy, które zwykle zaczesywała do góry, co dodawało pazura, a fryzura była bardziej drapieżna. Z czasem zapuściła lekko włosy i obecnie sięgają one nieco poza brodę aktorki. Choć zdarza się, że zepnie włosy w kucyk, to jednak częściej nosi rozpuszczone pasma zaczesane na bok. Niekiedy włosy są bardziej falowane, mają podkręcone końcówki, a czasem mocno wyprostowane.

Na nowych zdjęciach zaprezentowała się tej ostatniej odsłonie. Modowe magazyny już od kilku miesięcy donoszą, że tej jesieni blond kolor będzie hitem, a także takie uczesanie, jakie zaprezentowała aktorka.

Skończyłam pracę "za jasności", wróciłam do domu, wyściskałam synka, zjadłam obiad i jeszcze na takie "światełko" się załapałam. Lucky me! Miłego wieczoru! My od jutra do niedzieli gramy "Matkę Joannę..." - napisała na Instagramie.

Nawet jeśli Małgorzata Kożuchowska zdecyduje się na powrót do nieco krótszych, kręconych włosów, to nadal jej fryzura będzie w trendach. Zdjęcia aktorki w różnych odsłonach możecie zobaczyć w naszej galerii.

