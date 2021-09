W najnowszym odcinku "Psiakobusa" gościnnie pojawiła się Lexy Chaplin. Sylwester Wardęga postanowił wypytać ją o walki, treningi, dramy i relacje z Marcinem Dubielem. Padło także pytanie o Nitro. Influencerka przyznała, że raczej za nim nie przepada.

Lexy Chaplin wyznała, dlaczego nie przepada za Nitro

Lexy wyznała, że bardzo nie podoba jej się maniera Nitro. Jej zdaniem on jest mocny w słowach jeśli chodzi o internet i mówił, że jest fałszywa. Rozumie, że może jej nie lubić czy uważać, że jest nudna, jednak oskarżenia, które wysunął w jej stronę, były zbyt mocne. Rozmawiała z nim na ten temat przez godzinę i udało im się dojść do porozumienia. Wyznała, że z jego strony często słyszała obelgi. Na żywo był dla niej miły, a podczas walki na High League Natsu vs Lexy rzucił "jedziesz z tą k*rwą". Influencerka uważa, że takie słowa są niedopuszczalne nawet pod wpływem emocji.

On jest dla mnie takim typowym koks w necie, p*zda w świecie - powiedziała Lexy o Nitro podczas Psiakobusa.

Lexy Chaplin nie radzi sobie z nachalnymi fanami

Nitro odpowiedział na słowa Lexy. Uważa, że jest fałszywa

Nitro odniósł się do słów Lexy podczas transmisji na żywo. Wyznał, że widział ją dwa razy w życiu, z czego raz uratował ją na imprezie. Mówi, że influencerka była bardzo pijana i jeśli by nie zainterweniował, mogłoby stać się coś złego. Kamerzysta zapraszał ją do pokoju hotelowego, a Sergiusz Górki i jego kolega postanowili się nią zaopiekować. Mieli zanieść Lexy do siebie, aby ta się przespała i wytrzeźwiała.

Gdyby nie to, że mam dobre serce, pojechałaby na after party z Kamerzystą - powiedział Nitro o okolicznościach, w jakich poznał Lexy.

Nitro przyznał, że rozmawiał z Lexy na temat wyzwisk i wszystko jej wyjaśnił. Obiecał także, że jeśli wygra walkę, postawi jej drinka. Uważa, że zrobił dla niej więcej niż najbliżsi przyjaciele, a ona nigdy nie podziękowała za pomoc. Nitro podtrzymuje swoje zdanie na temat tego, że Lexy jest fałszywa. Wspomniał o sytuacji, kiedy podpuszczała panią sprzątającą w domu Teamu X, żeby się skompromitowała przed Marcinem Dubielem. Nie spodobało mu się też to, że zostawiła Stuu na lodzie i zabrała zasięgi zdobyte dzięki jego projektowi. Twierdzi, że okłamywała obserwatorów i oczerniała ludzi, którzy ją wybili.

Nitro zaznaczył, że w realnym życiu nigdy nie był niemiły dla Lexy. Przed walką życzył jej powodzenia, a wcześniej widzieli się tylko na wspomnianej imprezie. Przyznał się, że w loży szyderców prawdopodobnie powiedział "dawaj Natalia, jedziesz z tą k*rwą", ale Lexy sama ubliżyła Natsu w oktagonie. Miał się nie wypowiadać na temat Chaplin, jednak nie chce patrzeć, jak ktoś go obraża. Uważa, że influencerka nie zaprezentowała sobą nic w oktagonie. Jego zdaniem Lexy jest bardzo zapatrzona w siebie.

Maja Staśko stanęła w obronie Lexy

Lexy zapowiedziała, że do wszystkiego odniesie się na swoich InstaStories. Na Twitterze napisała, że o sprawie z panią sprzątającą prawdopodobnie opowiedziała Fagata. W komentarzach rozpoczęła się dyskusja. Głos zabrała także Maja Staśko. Napisała, że Lexy ma jej wsparcie i nagra film na ten temat. Na swoim profilu wypowiedziała się na temat Nitro. Zauważyła, że youtuber z ogromną łatwością obraża ludzi. Wymaga od innych dystansu, a sam nie jest odporny na krytykę. Maja Staśko uważa, że powinien przeprosić Lexy. Jej zdaniem influencerka nie powiedziała nic złego, biorąc pod uwagę jego wcześniejsze słowa na jej temat.